Американский доллар – мировая резервная валюта, в которой большинство стран наполняют свои золотовалютные резервы. Почему доллар падает, читайте на Финансы 24.

Американский доллар продолжает падать по отношению к корзине основных валют мира пятый день подряд, достигнув во вторник самого низкого уровня за более двух лет. Причина в негативных экономических показателях США, пишет Reuters.

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К корзине валют входят: евро;

японская иена;

канадский доллар;

швейцарский франк;

шведская крона;

австралийский доллар.

Доллар годами рос относительно других валют, но пандемия коронавируса поменяла тенденцию, сильно поразив крупнейшую экономику мира и заставив инвесторов искать доходов где-либо.

Индекс доллара во вторник снизился на 0,3% до 92,55, после падения до 92,46, самого низкого уровня с июня 2018 года.



Индекс доллара за год / Libertex

Рост акций технологических компаний способствовал тому, что инвесторы покинули доллар как безопасный актив. Этому также способствовал хуже, чем ожидалось, показатель индекса бизнес условий New York Fed's Empire State.

Евро в выигрыше

Теряя доверие к доллару, инвесторы продают его, покупая взамен евро. К слову, это наиболее торгуемых валютная пара в мире. Такая ситуация вызвала рекордный рост европейской валюты.

Все внимание сейчас сосредоточено на том, пробьет ли евро психологический показатель 1,20 доллара. Если так, то евро продолжит расти по отношению к доллару, считает Нил Джонс, руководитель отдела продаж хедж-фондов Mizuho.

Доллар снизился на 0,2% против евро и торгуется на уровне 1,19 евро.

Доходность 10-летней казначейской облигации США опустилась ниже 0,70% за последние дни после того, как поднялась с минимума 0,50%, достигнутого ранее в этом месяце.

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Несмотря на то, что доллар упал в последние недели, валюта все еще остается на 27% выше уровня 2011 года. Это наталкивает аналитиков на мысль, что доллар имеет еще больше пространства для падения.

Кит Джукес, макростратег в Societe Generale, объясняет слабость доллара политикой Федеральной резервной системы.