Доллар – мировая резервная валюта. Именно этим статусом он обеспечил стабильность и привлекательность среди инвесторов. Но с начала пандемии доллар упал по отношению к основным валютам мира. Есть ли основания для дальнейшего падения, читайте на Финансы 24.

Бывший председатель совета директоров Morgan Stanley Asia и преподаватель Йельского университета Стивен Роуч предсказывает резкое падение доллара на фоне растущего дефицита текущего счета и сокращения внутренних сбережений. Об этом эксперт написал в Financial Times.

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Загадка Жискара

Загадку, сформулированную в 1960-х годах бывшим министром финансов (а впоследствии президентом) Валери Жискар д'Эстен, скоро разгадают. По словам Жискар, Штаты эксплуатируют свое привилегированное положение эмитента мировой резервной валюты и беспрепятственно берут в долг у всего мира, чтобы расплатиться за свою привычку жить на широкую ногу. Но все хорошее когда-то заканчивается. Закончится и эта привилегия, пишет Роуч.

Эксперт Стивен Роуч прогнозирует вероятный обвал доллара на 35% до конца 2021 года.

Почему доллар обвалится

Как пишет Роуч, причина в летальном взаимодействии между коллапсом внутренних сбережений и дефицитом текущего счета.

Внутренние сбережения

Во втором квартале 2020 чистые внутренние сбережения – с учетом амортизации сбережения домохозяйств, предприятий и государственного сектора – впервые после мирового финансового кризиса ушли в минус и достигли -1,2%. Это на 4,1% ниже, чем в первом квартале. К слову, это самое сильное ежеквартальное падение с 1947 года.



Внутренние сбережения США / Financial Times

Дефицит текущего счета

Стоит ли удивляться, что дефицит текущего счета идет тем же путем. Сбережений нет, а обеспечивать рост экономики как-то надо. Вот и приходится Штатам эксплуатировать свое преимущество и кредитоваться у других стран. В результате дефицит текущего счета достиг -3,5% от валового внутреннего продукта, что на 1,4% ниже первого квартала. Тоже рекордное снижение.

Коронавирус изрядно раздул дефицит федерального бюджета, но он стал лишь искрой. Еще накануне пандемии, в период с 2011 по 2019 годы, норма чистых внутренних сбережений составляла всего 2,9% от валового национального продукта. В период с 1960 по 2005 годы она была выше 7%.

По мере того как дефицит бюджета будет накапливаться в последующие годы, дальнейшее давление на внутренние сбережения и текущий счет будет усиливаться. По последним оценкам Бюджетного управления Конгресса, дефицит федерального бюджета составит 16% от ВВП в 2020 году, прежде чем отступить к "всего" 8,6% в 2021 году. Если Конгресс США согласится на очередной раунд фискальной помощи, следует ожидать гораздо большего дефицита у2021 году.



Дефицит бюджета в США / Financial Times

Это приведет к тому, что уровень чистого сбережения США гораздо глубже уйдет в отрицательную плоскость, чем во время мирового кризиса. Это будет иметь крайне негативные последствия для будущего Америки, уверяет Роуч. В результате дефицит текущего счета только углубится.

Как доллар потеряет свой статус

Именно тогда доллар и потеряет свои особые привилегии. Учитывая то, что позиция Америки как эмитента главной резервной валюты медленно ослабевает с 2000 года, кредиторы, скорее всего, потребуют новые условия по своим займам. Здесь есть два пути: процентные ставки и валютные корректировки.

Федрезерв недавно переключился на стратегию, учитывающую среднее значение инфляции, а не конкретную цель. Кроме того, Центробанк пообещал держать ставку около нуля еще несколько лет. Это означает, что повышение доходности по кредитным инструментам не предвидится. Соответственно, остается только один путь – через девальвацию доллара.



Дефицит текущего счета США / Financial Times

Тем временем доллар сильно переоценен, и это делает его особенно уязвимым, пишет эксперт Роуч. Несмотря на снижение, индекс эффективного реального курса все еще на 27% выше минимумов, достигнутых в июле 2011 года. Таким образом, доллар остается самой переоцененной в мире валютой, а экономику США тем временем затягивает в беспрецедентную ловушку сбережений и дефицитов.

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Валюты – это отношения цен. Доллар всегда выигрывал от того, что у него нет альтернативы. Однако теперь они есть. Роуч причисляет к этому альтернативного списка прежде всего евро. Золото, юань и криптовалюта тоже претендуют на статус альтернативы.