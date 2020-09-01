Доллар упал до многолетнего минимума: какой курс сейчас
Американский доллар продолжает падать по отношению к корзине из основных валют мира. О причинах и курс доллара относительно евро, юаня, фунта и т.д., читайте на Финансы 24.
Доллар во вторник упал до многолетнего минимума относительно большинства основных валют через новую политику ФРС (центрального банка в США), что означает, что ставки будут оставаться более низкими в США, чем в других странах. Об этом сообщает Reuters.
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Курс доллара к другим валютам
Австралийский доллар
Австралийский доллар продолжает держаться на уровне двухлетнего максимума по отношению к американской валюте после того, как Резервный банк Австралии (РБА) не изменил политику и расширил дешевое финансирование для банков до середины 2021 года.
Австралийский доллар вырос до 0,7413 доллара, почти самого высокого показателя с августа 2018 года.
Юань
После уменьшения тревог относительно дипломатической напряженности применительно к Тайваню, юань крепко держится своих позиций. Китайская валюта поднялась до 6,8181, самого высокого показателя за последний год.
Евро
Относительно евро доллар во вторник упал до 1,1997, достигнув самого низкого показателя с мая 2018 года.
Фунт стерлингов
Британский фунт вырос до 1,3143 доллара, что является самым высоким показателем с декабря прошлого года, после того, как министр иностранных дел Японии заявил, что Япония и Великобритания скоро достигнут согласия в торговой сделке.
Швейцарский франк
Доллар котировался на уровне 0,9006 швейцарских франков, что лишь немного выше минимума в течение последних 5 лет.
Иена
Американский доллар упал также к японской валюте до уровня 105,75 иены.
Доллар падает относительно всех валют
Доллар слаб не только по отношению к валютам G10, но и по отношению к валютам развивающихся стран. Это показывает, что доллар находится в нисходящем тренде, который продлится некоторое время. Низкие ставки и избыточное предложение долларов обусловливают это падение,
– сказала японская банкир Минори Учида.
По сравнению с корзиной из шести основных валют, долларовый индекс упал до двухлетнего минимума – 91.775.
Курс доллара по отношению к корзине из основных валют с июня 2018 / Libertex
В корзину валют входят:
- евро;
- японская иена;
- канадский доллар;
- швейцарский франк;
- шведская крона;
- австралийский доллар.
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Доллар по отношению к гривне
Несмотря на то, что доллар падает, украинцы этого не видят, потому что гривна также падает, и падает она ощутимее.
Вот как менялся курс гривны относительно доллара, начиная с марта 2020.
Поэтому на самом деле гривня обесценилась больше. Целесообразнее сравнивать украинскую валюту не только с долларом, но и с евро и другими валютами.