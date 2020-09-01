Американский доллар продолжает падать по отношению к корзине из основных валют мира. О причинах и курс доллара относительно евро, юаня, фунта и т.д., читайте на Финансы 24.

Доллар во вторник упал до многолетнего минимума относительно большинства основных валют через новую политику ФРС (центрального банка в США), что означает, что ставки будут оставаться более низкими в США, чем в других странах. Об этом сообщает Reuters.

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Курс доллара к другим валютам

Австралийский доллар

Австралийский доллар продолжает держаться на уровне двухлетнего максимума по отношению к американской валюте после того, как Резервный банк Австралии (РБА) не изменил политику и расширил дешевое финансирование для банков до середины 2021 года.

Австралийский доллар вырос до 0,7413 доллара, почти самого высокого показателя с августа 2018 года.

Юань

После уменьшения тревог относительно дипломатической напряженности применительно к Тайваню, юань крепко держится своих позиций. Китайская валюта поднялась до 6,8181, самого высокого показателя за последний год.

Евро

Относительно евро доллар во вторник упал до 1,1997, достигнув самого низкого показателя с мая 2018 года.

Фунт стерлингов

Британский фунт вырос до 1,3143 доллара, что является самым высоким показателем с декабря прошлого года, после того, как министр иностранных дел Японии заявил, что Япония и Великобритания скоро достигнут согласия в торговой сделке.

Швейцарский франк

Доллар котировался на уровне 0,9006 швейцарских франков, что лишь немного выше минимума в течение последних 5 лет.

Иена

Американский доллар упал также к японской валюте до уровня 105,75 иены.

Доллар падает относительно всех валют

Доллар слаб не только по отношению к валютам G10, но и по отношению к валютам развивающихся стран. Это показывает, что доллар находится в нисходящем тренде, который продлится некоторое время. Низкие ставки и избыточное предложение долларов обусловливают это падение,

– сказала японская банкир Минори Учида.

По сравнению с корзиной из шести основных валют, долларовый индекс упал до двухлетнего минимума – 91.775.



Курс доллара по отношению к корзине из основных валют с июня 2018 / Libertex

В корзину валют входят:

евро;

японская иена;

канадский доллар;

швейцарский франк;

шведская крона;

австралийский доллар.

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Доллар по отношению к гривне

Несмотря на то, что доллар падает, украинцы этого не видят, потому что гривна также падает, и падает она ощутимее.

Вот как менялся курс гривны относительно доллара, начиная с марта 2020.

Поэтому на самом деле гривня обесценилась больше. Целесообразнее сравнивать украинскую валюту не только с долларом, но и с евро и другими валютами.