Доллар США может потерять свое лидерство на финансовом рынке: что об этом свидетельствует
Распространение коронавируса, обострение геополитической ситуации в мире, возможное появление новых стейблкоинов, среди которых Libra от Facebook, могут негативно повлиять на доллар США и подорвать его силу.
К такому выводу пришли аналитики Deutsche Bank, пишет Coindesk.
Интересно: Почти все биткоины намайнили: сколько еще осталось
Что говорят эксперты
Аналитики Deutsche Bank утверждают, что сегодня созданы идеальные условия для развития национальных криптовалют (Central Bank Digital Currency, CBDC – с англ. "цифровая валюта центрального банка"). Мировая финансовая система уже находится на грани значительных изменений.
Так, Китай проводит широкомасштабное тестирование платежной системы на основе цифрового юаня (Digital Currency Electronic Payment, DCEP). В результате полноценное функционирование DCEP может полностью заменить глобальную платежную систему SWIFT. Соответственно, юань претендует на место международной резервной валюты.
Какое будущее ждет доллар США
По словам аналитиков немецкого банка, внедрение CBDC в международной торговле может привести к ослаблению позиции американского доллара на мировом финансовом рынке. Как известно, доллар получил статус резервной валюты из-за того, что валюту использовали в торговле сырьевыми ресурсами.
Масштабный сбой: Фондовая биржа Токио остановила торги из-за крупнейшего за последние 15 лет сбоя: что случилось
Опыт Китая в запуске национальной криптовалюты
В конце июля Национальный банк Китая сообщил, что к тестированию DCEP присоединилось более 20 китайских компаний. А уже в августе власти страны обнародовала официальный список регионов, которые примут участие в широкомасштабном тестировании цифрового юаня.
В то же время Министерство коммерции КНР сообщило, что DCEP задействуют и на коммерческие платежные операции.
Популярность криптовалюта растет
- 54% центральных банков мира, которые приняли участие в опросе Всемирного банка 2019 года, изучают вопрос выпуска собственной цифровой валюты.
- 32% из них пока детально не изучали вопрос создания собственной криптовалюты.
- Лишь 15% центробанков, которые приняли участие в исследовании, решили не выпускать CBDC.