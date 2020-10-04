Распространение коронавируса, обострение геополитической ситуации в мире, возможное появление новых стейблкоинов, среди которых Libra от Facebook, могут негативно повлиять на доллар США и подорвать его силу.

К такому выводу пришли аналитики Deutsche Bank, пишет Coindesk.

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Что говорят эксперты

Аналитики Deutsche Bank утверждают, что сегодня созданы идеальные условия для развития национальных криптовалют (Central Bank Digital Currency, CBDC – с англ. "цифровая валюта центрального банка"). Мировая финансовая система уже находится на грани значительных изменений.

Так, Китай проводит широкомасштабное тестирование платежной системы на основе цифрового юаня (Digital Currency Electronic Payment, DCEP). В результате полноценное функционирование DCEP может полностью заменить глобальную платежную систему SWIFT. Соответственно, юань претендует на место международной резервной валюты.

Какое будущее ждет доллар США

По словам аналитиков немецкого банка, внедрение CBDC в международной торговле может привести к ослаблению позиции американского доллара на мировом финансовом рынке. Как известно, доллар получил статус резервной валюты из-за того, что валюту использовали в торговле сырьевыми ресурсами.

В то же время главный инвестиционный стратег Deutsche Bank Герит Хайн отметил, что получение статуса резервной валюты – это довольно длительный процесс. Это, в свою очередь, свидетельствует, что доллару США придется долго лишать этого статуса, хотя это вполне реально.

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Опыт Китая в запуске национальной криптовалюты

В конце июля Национальный банк Китая сообщил, что к тестированию DCEP присоединилось более 20 китайских компаний. А уже в августе власти страны обнародовала официальный список регионов, которые примут участие в широкомасштабном тестировании цифрового юаня.

В то же время Министерство коммерции КНР сообщило, что DCEP задействуют и на коммерческие платежные операции.

Свое участие в тестирование цифрового юаня подтвердили четыре крупнейших коммерческих банки: Bank of China, Agricultural Bank of China, Industrial and Commercial Bank of China и China Construction Bank.

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