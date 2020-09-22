В то время, когда фондовый рынок уже во второй раз в 2020 году переживает спад, доллар США начинает неделю с роста до 6-месячного максимума. Однако Вин Син, главный стратег по глобальным рынкам в Brown Brothers Harriman, предупреждает, что американской валюте недолго осталось быть на высоте.

Эксперт ожидает, что индекс доллара США достигнет минимумов февраля 2018 года, пишет CNBC. По его словам показатель будет колебаться на уровне 88 пунктов, что свидетельствует о глубоком финансовом кризисе.

То есть индекс доллара США снизится примерно на 5% от текущего уровня.

Новости валютного рынка: Российский рубль обвалился до почти 5-летнего минимума: какой курс сейчас

Экономика будет восстанавливаться слабо: что прогнозирует эксперт

Вин Син утверждает, что рост курса доллара США временный, а экономика полностью не восстановится от последствий пандемии коронавируса в этом году.

Поскольку пандемия действительно усилилась в марте, мы наблюдали рост доллара на фоне обвала рисковых активов. Однако на самом деле эти достижения недолговечны. По моему мнению, восстановление экономики может переместиться на начало 2021 года,

– отметил Вин Син в эфире телепередачи "Trading Nation" на CNBC.

Согласно базовому сценарию развития событий, представленным стратегом, количество новых случаев коронавируса будет расти, как в США, так и в других странах мира. Кроме того, он считает, что власти Соединенных Штатов не примут второй пакет антикризисных мер до начала президентских выборов 3 ноября 2020 года.

Шансы стремительно падают. Мы наблюдаем вялость экономических данных США, когда пакет стимулов заканчивается. Все это оказывает негативное влияние на доллар,

– отметил стратег Brown Brothers Harriman.

Интересно: Когда мировая экономика полностью восстановится от последствий пандемии: прогноз Deutsche Bank

Несмотря на пессимизм относительно роста курса американской валюты, Вин Син не характеризует себя как "долгосрочного медведя". В своем прогнозе падения индекса доллара он ссылается на циклические, а не на структурные факторы.

Даже с учетом недавнего роста, в общем доллар США упал более чем 9% в течение последних шести месяцев.