Доллар одна из самых стабильных валют мира, которая носит статус мировой резервной. Первый доллар выпустили в 1914, а через 60 лет валюта стала мировой.

Что это значит и как доллар стал мировой валютой, читайте в материале 24 канала.

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Рождения и рост доллара

Первый доллар

Федеральный резервный банк создали в 1913 в ответ на ненадежность и нестабильность валютной системы на основе банкнот, выпущенных отдельными банками. В 1914 напечатали первый американский доллар.



Доллар 1914

В то время американская экономика обогнала Британию как самую большую в мире, но Великобритания все еще была центром мировой торговли, большая часть транзакций была осуществлена ​​в британских фунтах. Также в то время большинство развитых стран привязывали свои валюты к золоту, чтобы создать стабильность на валютных биржах.

Отказ от золота

Однако, когда в 1914 году началась Первая мировая война, многие страны отказались от золотого стандарта, чтобы иметь возможность оплачивать свои военные расходы бумажными деньгами, что обесценило их валюты. Через три года войны Великобритания, которая настойчиво держалась за золотой стандарт, чтобы сохранить свою позицию как страны с ведущей мировой валютой, обнаружила, что впервые нуждается занимать деньги.

Соединенные Штаты стали кредитором для многих стран, которые готовы были приобрести американские облигации в долларах. В 1919 году Британия была окончательно вынуждена отказаться от золотого стандарта, коорый уничтожил банковские счета международных торговцев, которые пользовались фунтами. В то время доллар заменил фунт как ведущий мировой резерв.

Выгода США от войны

Как и в Первой мировой войне, после начала боевых действий США вступили во Вторую мировую войну. Перед тем, как вступить в войну, США выступали главным поставщиком оружия, запасов и других товаров для союзников. Те платили золотом, в результате чего США стали крупнейшим держателем золота в мире. Это помешало другим странам вернуться к золотому стандарту, ведь их казны были опустошены войной.

В 1944 году в Бреттон-Вуде, штате Нью-Гемпшир, делегаты из 44 стран-союзников собрались, чтобы создать систему валютную систему, которая не ставила бы ни одну страну в невыгодное положение. Решили, что валюты не могут быть привязаны к золоту, но они могут быть привязаны к американскому доллару, который привязан к золоту.



Бреттон-Вудская конференция

Бреттон-Вудское соглашение

Договоренность, которая стала называться Бреттон-Вудским соглашением, устанавливала, что центральные банки будут поддерживать фиксированный обменный курс между своими валютами и долларом. В свою очередь, США выкупали бы доллары за золото по требованию. Страны имели контроль над своими валютами. Если они становились слишком сильными или слабыми относительно доллара, то они могли продавать или наоборот выкупать свою валюту и таким образом регулировать курс.

Доллар как мировая валюта

В результате Бреттон-Вудского соглашения доллар США официально увенчался мировой резервной валютой, что поддерживается крупнейшими мировыми запасами золота. Вместо золотых запасов другие страны накопили запасы в долларах США. Нуждаясь в месте для хранения своих долларов, страны начали покупать казначейские ценные бумаги США, которые они считали безопасными.

Золото снова в моде

Спрос на казначейские ценные бумаги в сочетании с дефицитными расходами, необходимыми для финансирования Вьетнамской войны и внутренних программ Великого общества, заставил США заполонить рынок бумажными деньгами. С ростом беспокойства относительно стабильности доллара страны начали конвертировать долларовые резервы в золото.

Спрос на золото был таким, что президент Ричард Никсон был вынужден вмешаться и отвязать доллар от золота, что привело к плавающим курсам валют, которые существуют сегодня. Хотя были периоды стагфляции – высокая инфляция и высокая безработица – американский доллар оставался мировой резервной валютой.

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Доллар сегодня

На сегодняшний день более 61% всех резервов иностранных банков номинированные в долларах США, сообщает Международный валютный фонд (МВФ). Много резервов находятся в наличных или американских облигациях, например, казначейства США. Также примерно 40% мирового долга в долларах.

Статус резерва во многом основывается на размере и силе американской экономики и доминировании на финансовых рынках США. Несмотря на большие дефицитные расходы, триллионы долларов внешнего долга и неудержимый печать американских долларов, казначейские ценные бумаги США остаются самыми безопасными. Доверие и уверенность мира, что США могут оплачивать свои долги, сохранили доллар как наиболее выкупную валюту для содействия мировой торговле.