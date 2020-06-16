Доллар падает и будет продолжать падать относительно евро и других сильных валют на фоне пандемии коронавируса и кризиса, который та вызвала.

Эпоха сильного доллара подходит к концу

Стивен Роуч, один из самых авторитетных аналитиков, бывший глава Morgan Stanley Asia, обеспокоен тем, что изменение глобальной ситуации в сочетании с большим дефицитом бюджета в США приведет к краху доллара. Об этом он заявил в интервью CNBC.

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Американская экономика давно страдает от значительных макродисбалансив: с очень низкими внутренними запасами и постоянным дефицитом текущего счета. Доллар упадет очень-очень резко,

– заявил Стивен Роуч.

Какой доллар прогнозирует эксперт

Эксперт прогнозирует снижение доллара на 35% по сравнению с другими основными валютами.

Индекс американской долларовой валюты за последние две недели увеличился на более чем один процент и в этом году является относительно ровным. Но Роуч считает, что не время расслабляться.

"Национальный уровень сбережений, вероятно, пойдет глубже в минус, чем это было когда-то в истории США или любой другой ведущей экономики мира", – сказал он.

Когда наступит крах доллара

Роуч прогнозирует, что доллар обвалится в течение следующих одного-двух лет, возможно позже. Эксперт добавляет, что этот риск практически неизбежен и инвесторы не должны этого игнорировать.

По словам Роуча, даже смена руководства в Вашингтоне в ноябре не смогла бы значительно изменить ситуацию – особенно, когда законодатели пытаются бороться с экономическими последствиями коронавирусной кризиса беспрецедентными мерами стимулирования.

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Политикам никогда не приходилось сталкиваться с чем-то близким к этому краху,

– резюмирует Роуч.



Доллар к евро за последние два месяца / Скриншот