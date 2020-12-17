Подорожает ли биткоин до 50 тысяч долларов в ближайшие 10 лет: что прогнозируют инвесторы в США
Майнинговый сервис Genesis Mining провел опрос среди более тысячи жителей США, которые инвестировали в биткоин (BTC). Оказалось, что большинство респондентов сомневаются в том, что цена первой криптовалюта достигнет 50 000 долларов до 2030 года.
По мнению большинства участников опроса, биткоин в течение 5-10 лет еще больше укрепит свои позиции и превзойдет такие активы, как золото, недвижимость и даже фондовый рынок, пишет Cointelegraph.
По теме Биткоин впервые в истории стоит более 22 тысяч долларов
Какое будущее ждет биткоин: результаты опроса
По мнению 65% респондентов, курс биткоина будет постоянно расти. Однако на вопрос о том, каким будет курс первой криптовалюты в 2030 году, только 49,9% участников опроса уверенно ответили, что он превысит 20 000 долларов.
Какой будет цена биткоина до 2030 года / Данные Genesis Mining
Соответственно, 50,1% считают, что к 2030 году цена биткоина не сможет закрепиться на отметке выше, чем 20 000 долларов за монету. Так, среди этого количества респондентов:
- 11,8% прогнозируют, что BTC упадет в цене до 1000 долларов;
- 22,3% считают, что курс биткоина будет колебаться на уровне от 1000 до 10 000 долларов;
- еще 16% участников опроса ожидают стоимости цифровой валюты на уровне от 10 000 до 20 000 долларов.
Интересно Цифровая крона: когда Швеция планирует перейти на цифровую валюту
По мнению 17% из пессимистично настроенных респондентов, биткоин может уступить место государственным цифровым валютам или иной криптовалюте. Еще 10% участников опроса не видят в BTC определенного практического значения, из-за чего курс виртуальной валюты может упасть.
Сбережения в криптовалюте / Данные Genesis Mining
Участники опроса и сами вкладывали деньги в биткоин. В частности, более половины из респондентов инвестировали в криптовалюту около 20% своего капитала, а 7% вообще не хранят Bitcoin или другие криптоактивы.
Поделиться новостью