ЕЦБ до середины 2021 начнет рассматривать и изучать цифровой евро. Для чего Европе цифровая валюта, читайте на Финансы 24.

О своих намерениях Европейский центральный банк (ЕЦБ) заявил в отчете, опубликованном 2 октября, пишет Cointelegraph.

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Программа виртуальной валюты, в рамках которой будут заниматься разработкой и исследованием цифрового евро, начнут в середине следующего года. На этом этапе хотят исследовать как введение цифровой валюты повлияет на все стороны и каким образом эту валюту регулировать, в том числе и ее количество.

Для чего вводить цифровой евро

В отчете говорилось о том, как цифровой евро может повлиять на розничные платежи и защитить платежи в будущем, ведь цифровые валюты могут обеспечить лучшую финансовою доступность.

В ЕЦБ заявляют, что стремятся быть готовыми к выпуску цифрового евро.

Цифровой евро может поддержать цели Евросистемы, предоставив гражданам доступ к безопасной формы денег в быстро меняющемся цифровом мире. Это поддержало бы стремление Европы к продолжению инноваций. Это также способствовало бы его стратегической автономии, предоставляя альтернативу иностранным платежным операторам для быстрых и эффективных платежей в Европе и за ее пределами,

– говорится в отчете.

Требования к цифровому евро

ЕЦБ заявил, что существует несколько требований, которым должен соответствовать цифровой евро, если его таки создадут.

Он должен идти в ногу с технологиями и быть доступным. Должен соответствовать характерным особенностям наличности, быть простым в использовании, быть бесплатным и защищать приватность. Цифровой евро должен также иметь функциональные возможности не менее привлекательные чем имеют иностранные валюты. Евро должен быть инструментом для совершенствования монетарной политики. Цифровой евро должен выдерживать экстремальные события, такие как глобальная пандемия. Цифровой евро также должен быть доступен за пределами Еврозоны. Дизайн валюты должен быть экологичным, то есть он должен базироваться на технологии, которая минимизирует экологические последствия.

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ЕЦБ не хотят, чтобы цифровой евро рассматривали как средство инвестирования или криптовалюту, а скорее как способ оплаты, чтобы избежать колебаний в цене.