В ЕС могут ввести цифровой евро: разработку начнут в 2021
ЕЦБ до середины 2021 начнет рассматривать и изучать цифровой евро. Для чего Европе цифровая валюта, читайте на Финансы 24.
О своих намерениях Европейский центральный банк (ЕЦБ) заявил в отчете, опубликованном 2 октября, пишет Cointelegraph.
Актуально Доллар резко обвалится и статус резервной валюты его не спасет, – американский эксперт
Программа виртуальной валюты, в рамках которой будут заниматься разработкой и исследованием цифрового евро, начнут в середине следующего года. На этом этапе хотят исследовать как введение цифровой валюты повлияет на все стороны и каким образом эту валюту регулировать, в том числе и ее количество.
Для чего вводить цифровой евро
В отчете говорилось о том, как цифровой евро может повлиять на розничные платежи и защитить платежи в будущем, ведь цифровые валюты могут обеспечить лучшую финансовою доступность.
В ЕЦБ заявляют, что стремятся быть готовыми к выпуску цифрового евро.
Цифровой евро может поддержать цели Евросистемы, предоставив гражданам доступ к безопасной формы денег в быстро меняющемся цифровом мире. Это поддержало бы стремление Европы к продолжению инноваций. Это также способствовало бы его стратегической автономии, предоставляя альтернативу иностранным платежным операторам для быстрых и эффективных платежей в Европе и за ее пределами,
– говорится в отчете.
Требования к цифровому евро
ЕЦБ заявил, что существует несколько требований, которым должен соответствовать цифровой евро, если его таки создадут.
- Он должен идти в ногу с технологиями и быть доступным.
- Должен соответствовать характерным особенностям наличности, быть простым в использовании, быть бесплатным и защищать приватность.
- Цифровой евро должен также иметь функциональные возможности не менее привлекательные чем имеют иностранные валюты.
- Евро должен быть инструментом для совершенствования монетарной политики.
- Цифровой евро должен выдерживать экстремальные события, такие как глобальная пандемия.
- Цифровой евро также должен быть доступен за пределами Еврозоны.
- Дизайн валюты должен быть экологичным, то есть он должен базироваться на технологии, которая минимизирует экологические последствия.
Полезно Как зарабатывать на криптовалюте: пассивные и активные способы
ЕЦБ не хотят, чтобы цифровой евро рассматривали как средство инвестирования или криптовалюту, а скорее как способ оплаты, чтобы избежать колебаний в цене.