Доллар падает относительно основных валют мира, а евро находится в лучшем за 10 лет состоянии. Что происходит на рынке валют, читайте на Финансы 24.

Аналитики сейчас наиболее оптимистичны относительно будущего евро за почти десятилетие. Спрос на валюту поднимает ее в цене относительно других валют мира, включая доллар, пишет Fortune.

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Почему евро растет

В ЕС оперативно среагировали на угрозу коронавируса, выделив для этого деньги из специального фонда размером в 750 миллиардов евро. Усилия ЕС по контролю над коронавирусом и восстановлениям экономики выглядят особенно перспективно по сравнению с США. Эти факторы создают основу для долговременного изменения роли евро.

Это не вопрос роста в этом году или в следующем году – это действительно что-то более структурное. Стратегия ЕС меняет взгляд на финансовые рынки еврозоны в значительной степени,

– сказал американский аналитик Николас Верон.

Эксперт добавил, что вместе с изменением роли евро вырастет в цене.

Основой прочности евро является Фонд по восстановлению размером в 750 миллиардов евро (882 млрд долларов). Фонд финансируют из продажи облигаций. Он уже помог успокоить инвесторов.

В сочетании с другими программами, наличие Фонда снизило риски в ЕС до самого низкого со времен февраля (то есть допандемичних времен) уровня.

В июле евро прыгнул на 4,8%, пролетев границу, которая ограничила его прирост в 2008 Это раскрыло потенциал к дальнейшему росту и заставило аналитиков пересмотреть свои прогнозы.

Евро против доллара

Украинцы этого не видят, но на самом деле доллар падает. И из-за обесценивания гривны, для нас все выглядит наоборот. На самом деле с февраля доллар упал с 1,07 за евро до 1,18. Это падение более чем на 10%.

Сейчас есть большие основания для сильного евро, чем доллара, который теряет свои позиции к основным валютам мира.

Доллар пережил худший июль со 2010 года, закрыв месяц почти на самом низком уровне почти за два года.

Причинами падения доллара в июле были:

увеличение случаев больных COVID-19 (превысило 5 миллионов)

противостояние между демократами и республиканцами по стимулированию экономики;

новостей о спорных выборах в ноябре этого года.

Риски для доллара играют в пользу евро.

Есть признаки, что еврозоне удалось разорвать связь между восстановлением экономики и усилением вируса. Это способствует увеличению прогнозов по росту. Несмотря на то, что Европа одна из первых в мире закрылась из-за коронавирус, ВВП может вырасти на 5,5% в 2021, что на 1,5% выше, чем в США, согласно прогнозам аналитиков Bloomberg.

Стоит ли покупать евро

Стратегист Societe Generale SA Кеннет Брукс рекомендует покупать евро вместо доллара в среднесрочной перспективе. С ним соглашается коллега из Mizuho International Plc Питер Чатвелл.

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Это не просто рост. Евро вырастет до 1,30 доллара до июля 2021 года. Европейская валюта еще никогда не была ближе к этому,

– рассказал Чатвелл.

В то же время аналитики предупреждают, что вторая волна пандемии может изменить тенденцию роста евро.