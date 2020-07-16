В JPMorgan считают, что евро будет расти относительно американского доллара довольно длительное время. Все потому, что реакция ЕС на экономические вызовы, связанные с пандемией, была успешнее реакции США.

Решительная монетарная политика Европейского центрального банка как реакция на коронавирус и перспектива создания фискального союза сняли исторические риски с валюты евро, заявил Сэм Зиеф, руководитель валютной стратегии в JPMorgan, пишет CNBC.

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Что будет с евро

Недавно JPMorgan повысил целевую цену на евро до 1,15 доллара за европейскую валюту в 2020 году и 1,20 доллара в 2021. Евро в четверг утром торговалось на уровне около 1,14 доллара.

Зиеф объясняет укрепление евро реакцией ЕЦБ и прогрессом к потенциальному фискального союза для стран-членов ЕС. Такое предложение подал Европейский фонд восстановления. Ее обсудят на саммите Совета ЕС в эти выходные.

Менеджеры по глобальных инвестиций, менеджеры из активов глобального центрального банка всегда должны были учитывать определенный риск для валюты, которая могла по каким-то причинам обвалиться в будущем. Мы считаем, что такая мощная реакция ЕЦБ устранила эти риски,

– заявил Зиеф.

Как ЕЦБ спасает экономику ЕС

ЕЦБ увеличила свою программу экстренных закупок в связи с пандемией (Pandemic Emergency Purchase Program) на 600 миллиардов евро (686 миллиардов долларов) до 1,35 триллиона евро в июне. Между тем ЕС объявил в мае о Фонде на восстановление сумма в 750 миллиардов евро. Считают, что этот фонд поможет вывести экономику блока из кризиса в области здравоохранения.

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С доллара в евро

Зиеф считает, что инвесторы начнут переводить часть своего капитала из Америки в Европу, с доллара в евро. Эксперт считает, что основания для сильного доллара исчезли. Процентные ставки на минимуме, а по многим показателям доллар переоценен. В США уже нет за счет чего выйти из кризиса лучше, чем другие страны. Америка сейчас наравне с другими.