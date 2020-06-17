Экономический кризис в мире приводит к резким колебаниям курсов наиболее надежных валют в мире. Потеряет ли доллар свое место лидера и выдержит ли фунт Brexit без соглашения?

Курс фунта к евро в среднесрочной перспективе может упасть. Пандемия COVID-19 имела огромное влияние на экономику, причем степень карантина может значительно повлиять. Однако главная уязвимость фунта – Brexit, пишет Euro Rate Forecast.

Премьер Борис Джонсон на официальном уровне заявил, что переходный период Brexit не будут продолжать. Великобритании остается лишь к концу месяца требовать продолжения, а тогда этот вопрос или урегулируют, или Великобритания оставит ЕС без соглашения.

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Что будет с фунтом без соглашения

Наибольшая обеспокоенность инвесторов – это сценарий без соглашения, поскольку это может ударить по фунту. Борис Джонсон играет в потенциально опасную игру. Он может верить, что ограниченный промежуток времени, который остался для достижения соглашения, будет давить на Брюссель, чтобы тот больше сотрудничал и позволит Британии участвовать в ключевых вопросах, таких как граница Ирландии и рыболовство. Проблема в том, что Мишель Барнье, руководитель целевой группы по связям с Великобританией, похоже, не играет в эту игру и настроен держаться своей линии.

Не в интересах Брюсселя предоставлять выгодную сделку Великобритании. Если Великобритания выйдет на выгодных условиях, тогда другие члены ЕС могут пойти по тому же примеру. Например, Италия прежде не была удовлетворена ЕС. В блоке состоялся внутренний спор по финансированию борьбы с последствиями пандемии. Хотя определенное финансирование обеспечили, оно значительно меньше, чем в США.

Однако в коротком сроке фунт непрочен. Без соглашения фунт останется уязвимым и начнет падать до момента, когда Британия не заключит индивидуальные соглашения со странами.

Процентная ставка в Великобритании

В четверг, 18 июня, центральный банк страны примет решение по учетной ставке. Ее могут снизить для борьбы с экономическим эффектом коронавируса. Если это сделают, то национальная валюта ослабнет.

Что происходит с евро

Евро не смог улучшить свою позицию относительно фунта, несмотря на улучшение Германией показателей экономических настроений в июне. Показатели ZEW уже третий месяц подряд в этом месяце с цифрой до 63,4, пишет EERN.

Растет уверенность в том, что экономика отскочит от дна летом 2020 года. Это отражается на обновленном увеличении показателя ZEW экономического настроения, а также на более оптимистической оценке текущей ситуации,

– заявил Ахим Вамбах, президент ZEW.

Как результат, евро улучшилось по сравнению с некоторыми другими валютами мира, но этого было недостаточно, чтобы подняться относительно фунта. Зато инвесторы, как правило, осторожно обращаются с евро из-за неуверенности относительно прогнозов экономического восстановления ЕС.

Что происходит с долларом

Перед США одновременно стоят несколько вызовов: пандемия, угроза торговой сделке с Китаем и внутренние протесты.

В частности американский авторитетный эксперт спрогнозировал падение доллара на 35% в течение 1-2 лет.

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Американская экономика давно страдает от значительных макродисбалансив: с очень низкими внутренними запасами и постоянным дефицитом текущего счета. Доллар упадет очень-очень резко,

– заявил Стивен Роуч.

В какую валюте вкладывать деньги

Доллар сейчас не выглядит надежной валютой через вызовы для экономики США. Инвесторы не спешат вкладываться в евро, так как не могут предвидеть экономические последствия для ЕС. Однако определяющим будет получит ли Великобритания соглашение или нет. Если получит, то фунт станет менее уязвимым. Если не получит – то евро станет лучшим выбором для инвесторов.

Отметим, что во время кризиса кроме валюты есть и другие способы сохранить сбережения. В частности, золото и криптовалюта. Золото известное своей надежностью в кризис, а криптовалюта – большими доходами.