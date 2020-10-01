В четверг, 1 октября 2020 года, Фондовая биржа Токио (Tokyo Stock Exchange, TSE) вынуждена была приостановить торги до конца дня. На такие шаги торговой площадке пришлось пойти из-за масштабного технического сбоя, возникшего в ее системе.

О неполадках в работе и временной остановке работы из-за этого сообщил Bloomberg со ссылкой на уведомление TSE. В частности, как говорится на сайте биржи, когда торговая площадка вернется к привычной работе – неизвестно.

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Сбой на Токийской фондовой бирже: что известно о ситуации

По информации компании-владельца фондовой бирже Japan Exchange Group, торговая площадка не могла начать работу из-за сбоя, связанного с доставкой рыночной информации. В то же время относительно того, когда удастся возобновить торги, биржа пока не сообщает.

Кроме биржи в Токио, торги временно остановили и площадки в других японских городах – Саппоро, Нагоя и Фукуоке.

Сбой на бирже стал крупнейшим с 2005 года – тогда торги останавливали на четыре с половиной часа, а причиной стало неудачное обновление системы.

По информации Bloomberg, остановка торгов, вероятно, скажется на доверии инвесторов к рыночной системе Японии. Также настроение у инвесторов может ухудшиться и потому, что такие крупные игроки рынка, как Китай, Тайвань, Гонконг и Южная Корея, пошли на осенние каникулы.