Акции глобальных компаний растут в условиях пандемии и кризиса. Экономисты предлагают разные причины почему так происходит.

США столкнулись с глобальной пандемией, экономическим крахом и массовыми протестами. Однако в период с 23 марта до конца прошлой недели рынок вырос на 45%, практически нивелировав падение, которое наблюдалось в начале пандемии, пишет npr.

Экономисты считают фондовом рынке "ведущим показателем" экономики, то есть он часто сигнализирует, куда направлена ​​реальная экономика. Но сейчас он может быть ложным сигналом.

К теме 100 дней пандемии коронавируса: как изменились акции мировых компаний

Почему фондовый рынок не учитывает пандемии

Аналитики и экономисты не пришли к согласию относительно того, почему в условиях пандемии и мирового экономического кризиса фондовые рынки растут. Поэтому предлагают несколько теорий.

Теория о "скучающих американцев"

В основном американцы стали скучать. Они сидят дома и лишены каких-либо развлечений: спорта, ресторанов, кино и тому подобного. В этих условиях они обратились к фондовому рынку. Около 800 000 новых людей решили вложиться в активы на фондовом рынке.

Теория об иммунитете корпоративной Америки

Фондовый рынок представляет лишь часть экономики: публичные корпорации. В то время как рестораны, магазины и другие малые предприятия явно страдают от кризиса, большинство из них не котируются на фондовом рынке.

Между тем, Facebook, Amazon, Apple, Netflix и Google составляют около 20% стоимости S&P 500, и они достаточно хорошо справляются во время пандемии.

Корпоративная Америка также получает поддержку от Федеральной резервной системы, которая покупает триллионы долларов корпоративных облигаций для стимулирования экономики.

Теория поддержки ФРС

Эта теория гласит, что ФРС использует свою неограниченную машину для печатания денег, чтобы единолично поддерживать фондовый рынок. "ФРС сам по себе является важным рассказом", – говорит Роберт Шиллер, нобелевский лауреат в области экономики. На самом деле, по его словам, магия ФРС в реальной экономике ограничена. Но ее заявления явно движут рынки, и она имеет большую силу как рассказчика.

Теория страха упущенных возможностей

"Я думаю, что страх упустить выгоду является весомой вещью среди инвесторов", – говорит Шиллер. Страх остаться за бортом и не принять участие в таком ралли побудил инвесторов и трейдеров по всему миру покупать акции различных компаний, по любым ценам, даже тогда, когда ситуация вокруг экономики и бизнеса была просто ужасной.

Теория отсутствии альтернативы

С такой процентной ставкой (0-0,25%) единственным, где можно заработать деньги остается фондовый рынок. Поэтому инвесторы вкладывают в него, потому что нет другой альтернативы.

В основном, экономика замедлилась, что привело к меньшему количеству хороших инвестиционных возможностей. Между тем у людей и учреждений наблюдается большое накопления сбережений и некуда их разместить. Это объясняет, почему процентные ставки были настолько низькими.И это может объяснить, почему цены на акции настолько высокие.

Теория эффективного рынка

Эффективная теория рынка очаровала поколения экономистов. Она изображает фондовый рынок как супермашину для обработки информации, где знания о событиях в мире собираются мозговыми инвесторами, которые рационально покупают и продают акции на основе лучшей информации об их будущие показатели. Теория, по сути, говорит, что цены на акции всегда правы.

Согласно этой теории, акции фондового рынка за последние несколько месяцев отразили рациональных инвесторов, которые увидели признаки того, что пандемия не будет слишком плохой и восстановление действительно хорошим.

Интересно Не биткойн: 5 криптовалют, что принесли самый высокий доход в 2020

Вместо рациональной оценки пандемии и ее будущих последствий для экономики, Шиллер видит потенциально "желаемые мысли в мышлении людей" за последние несколько месяцев. Он говорит: "Если политик скажет вам, что пришло время снова открыться, а эпидемиолог скептически к этому отнесется, возможно, политик выиграет, так как в его историю больше хочется верить".