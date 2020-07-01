Фондовый рынок США отметился ростом основных биржевых показателей во вторник, 30 июня 2020 года. В результате второй квартал этого года стал лучшим для американского рынка акций с 1998 года.

Несмотря на рост новых случаев коронавируса в Соединенных Штатах, снятие карантина благоприятно повлияло на финансовые рынки, пишет Forbes.

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Как изменились основе фондовые индексы

Промышленный индекс Доу-Джонса вырос на 0,8% (более 200 пунктов) в последний день второго квартала 2020 года; индекс акций крупнейших американских компаний S&P 500 поднялся на 1,5%; Nasdaq Composite увеличился на 1,9%.

вырос на 0,8% (более 200 пунктов) в последний день второго квартала 2020 года; индекс акций крупнейших американских компаний поднялся на 1,5%; увеличился на 1,9%. Индекс Доу-Джонса вырос на 18% с конца марта этого года, что стало его лучшим показателем за квартал с 1987 года. Индекс широкого рынка S&P 500 подскочил на 20% – это самый высокий его прирост с 1998 года. Однако оба фондовые показатели все еще следуют тенденции на снижение более чем на 10% и 4% соответственно.

Что влияет на рынок акций в США: последние новости

Во время открытия торгов во вторник, 30 июня, фондовый рынок США упал сразу на 0,5%, прежде чем сократить убытки и восстановить рост фондовых индексов. Цены на акции получили сильный толчок после того, как уровень доверия потребителей в США увеличился, чем ожидалось ранее (98,1 в июне по сравнению с 85,9 в мае), когда власти страны сняли карантин, что, в свою очередь, подарило надежду на восстановления экономики.

Сессия торгов во вторник, 30 июня, проходила на фоне роста числа новых случаев коронавируса в США. В частности, рекордное количество инфицированных зафиксировано в южных и западных американских штатах. Такие неутешительные данные угрожают усилению карантина, что может приостановить темпы восстановления экономики.

Недавний рост количества новых случаев COVID-19 привел к значительной рыночной неопределенности. Нельзя исключать дальнейшего снижения рынка,

– утверждает Екатерина Симонетти, старший менеджер с управлением портфелем в UBS Private Wealth Management.

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Акции компаний авиационной сферы, круизной индустрии и отрасли розничной торговли, которые, по логике, должны были бы расти на фоне признаков восстановления экономики, продолжали дешеветь в последний день второго квартала года.

Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл и министр финансов США Стивен Мнучин во вторник давали показания перед Комитетом Палаты представителей по финансовым услугам. Однако их мнения относительно сроков экономического восстановления в США отличались.

В частности, Мнучин заявил, что экономическая ситуация в стране значительно улучшится во второй половине 2020 года. Пауэлл решил действовать осторожнее и сказал, что "путь восстановления экономики неопределенный".

Последствия пандемии для акций американских компаний

По данным Bloomberg, в 2020 году не более 25% акций индекса S&P 500 отметились ростом. Подавляющее большинство ценных бумаг компаний приняло на себя удар из-за пандемии коронавируса, которая привела к широкомасштабным остановкам бизнеса, что длились дольше, чем ожидалось.

Акции круизных компаний, энергетических компаний и розничных ритейлеров наиболее пострадали в течение первого и второго кварталов 2020 года.

Так, около 374 акций компаний индекса S&P 500 подверглись тенденции спада, и только 128 отметились ростом в течение первых двух кварталов этого года.