Американский банк Goldman Sachs представил шестимесячный прогноз, согласно которому фунт укрепится до 1,33 за один доллар США. Поэтому аналитики финучреждения рекомендуют инвесторам покупать именно эту валюту, поскольку торговое соглашение по Brexit, вероятно, будет согласовано в начале следующего месяца.

По информации Profinance, аналитики Goldman Sachs отметили, что соглашение планируют принять в начале ноября и ратифицировать до конца декабря этого года, то есть раньше установленного срока.

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Что будет с фунтом: прогноз

Как предполагают в Goldman Sachs, фунт укрепится до 87 пенсов относительно евро. Аналитики инвестиционного банка рекомендуют инвесторам "открывать длинную" позицию по фунту против евро.

Согласно шестимесячным прогнозом Goldman Sachs, фунт укрепится до 1,33 за доллар с 1,2974 фунтов по состоянию на понедельник, 5 октября. Прогноз на год составляет 1,44 доллара за один фунт.

Что известно о торговом соглашении: предыстория

В субботу, 3 октября 2020 года, состоялся телефонный разговор премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. Этот шаг был расценен, как положительный на пути к достижению соглашения.

Участники переговоров согласились с важностью заключения сделки. Джонсон и Урсула фон дер Ляйен договорились о интенсивном сотрудничестве, чтобы устранить все разногласия на пути к принятию торговой договоренности.

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Аналитики Goldman Sachs тоже оценили результаты телефонного разговора. Они отметили, что "сдержанный" ответ Евросоюза на противоречивый законопроект о Brexit, что не соответствует международным законам, свидетельствует о вероятном положительном результате.

Напомним, 1 февраля 2020 года, Великобритания вышла из Европейского Союза.