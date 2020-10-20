С начала пандемии гривна то падает, то снова растет. Чего ждать до конца года и сбудется ли правительственный прогноз, читайте на Финансы 24.

В проект бюджета-2021 курс гривны к доллару заложили на уровне 29,1. Такой показатель, по мнению чиновников, должно заверить как украинцев, так и инвесторов в стабильности национальной валюты. Что же происходит с гривной сейчас? Стоит ли ждать резкие валютные колебания осенью, читайте в материале 24 канала.

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Что происходит с гривной

Последние месяцы курс гривны постоянно штормит. Летом она демонстрировала как резкое падение, так и рост. А уже в конце сентября стоимость национальных денег достигла трехлетнего минимума.

Такую ситуацию специалисты связывали с активизацией импортеров, которые закупались в ожидании сезона деловой активности после летнего затишья. Активно закрывали свои инвестиции и выходили из ОВГЗ нерезиденты, продавая гривню и покупая валюты.

Чего ждать от курса дальше

По оценкам специалистов в октябре девальвация гривны еще будет продолжаться, а вот в ноябре национальная валюта наоборот вырастет в цене. Что в такой ситуации делать инвесторам, рассказали специалисты Forex Club.

Эксперты Forex Club в октябре ожидают стабилизации курса 28-28,5 , поскольку активизируются экспортеры аграрии, а импортеры наоборот пассивные, рассказал Виктор Таран, трейдер аналитик Киевского филиала МАБТ.



, поскольку активизируются экспортеры аграрии, а импортеры наоборот пассивные, рассказал Виктор Таран, трейдер аналитик Киевского филиала МАБТ. В ноябре происходит смена тренда, аграрии уже сильно распродали, экспорт ослабевает, а вот импортеры наоборот начинают закупку товаров перед новогодними распродажами и будущим декабрьским затишьем.

"Нервозность вносят нерезиденты, которые продолжат выходить из гривневых инвестиций. Конечно усложняет ситуацию пандемия COVID-19. Свои коррективы внесут местные выборы и выборы президента США – в начале ноября. Следим также за эмиссией гривны и стимулирующими мерами, которые также могут разогнать инфляцию и девальвацию ", – рассказал эксперт.

К концу года ожидаем курс в диапазоне 28,5-29,5., Если эмиссия выйдет из-под контроля, или будут другие весомые негативные факторы, существуют риски и сильной просадки,

– считает Виктор Таран.

Как ситуация в мире может повлиять на фондовые рынки

Фондовые, как и валютные рынки также продолжают оставаться повышено волатильными на фоне нарастания напряженности ситуации с коронавируса и предстоящими выборами в США. В целом, ситуация сейчас остается достаточно неопределенной. Это может способствовать как резкому краткосрочном росту рынков, так и падению в зависимости от сигналов, поступающих на торговые площадки.

В какую валюту лучше инвестировать

В нестабильный период лучше избегать необдуманных шагов и рискованных инструментов, советует эксперт. Можно рассмотреть возможность покупки иностранной валюты – долларов или евро. Также можно уложиться в китайский юань валюту одной из ведущих экономик мира, или в фунт стерлингов, который является хорошей альтернативой покупки евро.

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На вопрос, что делать тем инвесторам, которые уже имеют в портфеле активы в гривне, Виктор Таран отвечает советом диверсифицировать свой портфель.

Главная рекомендация – диверсификация, не держать яйца в одной корзине,

– говорит эксперт.

Поэтому, по прогнозам специалистов валютные колебания ожидают на украинцев минимум до конца года. Поэтому, советуют хранить свои средства в долларах и евро.