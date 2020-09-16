Гривна падает на фоне новостей об обеспокоенности МВФ: чего ждать от курса дальше
Просмотр программы с МВФ снова задерживается. Что беспокоит МВФ и как это влияет на гривну, читайте на Финансы 24.
Курс украинской гривны пробил психологическую отметку 28 гривен за доллар торгуется в среду на уровне 28,02. Официальный курс НБУ составляет 28,05 за доллар.
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Почему гривна падает
На это есть ряд причин, но аналитики Forex Club в комментарии 24 канала отметили, что главная причина сейчас – это Международный валютный фонд. МВФ обеспокоен рядом вопросов, которые могут повлиять на дальнейшее сотрудничество с Украиной. А затем и гривна реагирует на такие заявления падением.
Чем обеспокоен МВФ
- Ситуация вокруг ПриватБанка и братьев;
- Ситуация с ограничением зарплат для членов наблюдательных советов и правления;
- Зарегистрированы в Раде законопроекты, которые порочат систему корпоративного управления.
Кроме того, МВФ обеспокоен использованием средств из фонда борьбы с коронавирусов,
– добавляют эксперты.
Когда поступит второй транш от МВФ
Киев рассчитывает на получение запланированных траншей кредита от МВФ до конца года. МВФ в начале июня одобрил новую программу поддержки Украины на полтора года общим объемом в 5 миллиардов долларов. Первый транш Украина получила в июне в размере 2,1 миллиарда долларов.
Каким будет курс
Вероятно, в ближайшее время курс гривни продолжит идти вниз и войдет в диапазон 28-28,2 гривны за доллар, рассказали аналитики Forex Club.