Просмотр программы с МВФ снова задерживается. Что беспокоит МВФ и как это влияет на гривну, читайте на Финансы 24.

Курс украинской гривны пробил психологическую отметку 28 гривен за доллар торгуется в среду на уровне 28,02. Официальный курс НБУ составляет 28,05 за доллар.

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Почему гривна падает

На это есть ряд причин, но аналитики Forex Club в комментарии 24 канала отметили, что главная причина сейчас – это Международный валютный фонд. МВФ обеспокоен рядом вопросов, которые могут повлиять на дальнейшее сотрудничество с Украиной. А затем и гривна реагирует на такие заявления падением.

Чем обеспокоен МВФ

Ситуация вокруг ПриватБанка и братьев;



Ситуация с ограничением зарплат для членов наблюдательных советов и правления;



Зарегистрированы в Раде законопроекты, которые порочат систему корпоративного управления.

Кроме того, МВФ обеспокоен использованием средств из фонда борьбы с коронавирусов,

– добавляют эксперты.

Когда поступит второй транш от МВФ

Киев рассчитывает на получение запланированных траншей кредита от МВФ до конца года. МВФ в начале июня одобрил новую программу поддержки Украины на полтора года общим объемом в 5 миллиардов долларов. Первый транш Украина получила в июне в размере 2,1 миллиарда долларов.

Каким будет курс

Вероятно, в ближайшее время курс гривни продолжит идти вниз и войдет в диапазон 28-28,2 гривны за доллар, рассказали аналитики Forex Club.