Большинство из тех, кто зарабатывает наемным трудом, рано или поздно задумываются и над собственным делом. Ведь иметь даже пассивный доход – всегда выгодно, а в период кризиса дополнительный капитал может стать надежной подушкой безопасности.

Узнайте, какое направление бизнеса не только интересно, но и помогает получить неограниченный доход в материале 24 канала.

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Бизнес: большие возможности при значительных трудностях

Существует множество идей и сфер для старта бизнеса. Наиболее популярные направления среди начинающих предпринимателей – розничная торговля, ресторанный бизнес, сфера бытовых услуг, а также посреднические сервисы (например, риэлторская деятельность). Однако, безусловно, этих сфер деятельности гораздо больше.

Конечно, каждое из этих направлений имеет как весомые "плюсы", так, к сожалению, и ряд "минусов". Например, в ресторанном бизнесе или розничной торговле очень многое зависит от материальной составляющей вашего бизнеса.

Неудачное расположение может привести к убыткам или даже к полному закрытию предприятия.



Также почти в каждой из сфер деятельности есть собственные регуляторы, которые предоставляют разрешения, проводят проверки и тому подобное. Взаимодействие с такими учреждениями тоже часто усложняет процесс ведения бизнеса.

Кроме этого, для того, чтобы управлять предприятием, например, в сфере торговли, вам необходимо иметь запас товаров, которые вы будете продавать, оплачивать аренду и платить заработную плату сотрудникам даже в убыточные месяцы. Если же вы открываете интернет-магазин, то к расходам на хранение и закупку товаров прилагаются огромные затраты на продвижение вашего бизнеса в интернете. И это лишь малая часть трудностей, с которыми вы можете столкнуться в процессе управления собственным делом.

Существует ли бизнес без недостатков?

К счастью, есть бизнес-направление, лишенное многих недостатков, которые есть в вышеназванных сферах. Это трейдинг на финансовых рынках.

Ключевое отличие трейдинга от других отраслей деятельности:

все операции можно проводить в режиме онлайн;



вам не нужно тратить деньги на закупку товаров, аренду помещения и зарплаты сотрудникам.

Другое важное преимущество трейдинга – вы получаете доход гораздо быстрее, чем в других сферах. Ведь при стандартных условиях, чтобы начать собственное дело, вам надо найти определенную нишу на рынке, получить необходимые навыки или разработать продукт, и только потом вы сможете зарабатывать на этом.

В трейдинге достаточно пройти короткое обучение, чтобы овладеть азами работы на рынке, после чего практически сразу можно начать получать доход.

Еще один важный "плюс" заключается в том, что максимальный уровень доходов зависит только от вас. Чем больше вы уделяете времени трейдингу, изучаете рынок и тщательнее проводите анализ, тем большим может быть ваш доход. Поэтому, чтобы получать стабильный доход, нужно постоянно учиться, быть терпеливым, целеустремленным, дисциплинированным, преданным делу и по-максимуму контролировать себя и свои планы.

Чтобы быть успешным в трейдинге, вам не нужно быть сильнее, чем рынок, или получить контроль над ним. Все, что вам достаточно сделать, правильно определить ситуацию на рынке, и понять, как вам действовать при тех или иных условиях. Это и отличает трейдинг от других сфер бизнеса, где для достижения успеха вам придется покорить, как минимум, вашу рыночную нишу.

Как стать трейдером?

Для того, чтобы начать зарабатывать на финансовых рынках и стать трейдером, не нужно обладать специфическими знаниями. Достаточно пройти короткое обучение, например, в приложении Libertex.

Торговая платформа имеет специальный учебный раздел, в котором содержится 400 тестовых вопросов, 80 уроков и 7 учебных разделов для начинающих трейдеров. Пройдя короткое обучение, вы сразу сможете протестировать ваши знания на бесплатном демо-счете или сразу перейти к реальной торговле.

Начать зарабатывать на финансовых рынках с помощью Libertex можно даже не вставая с дивана и практически с любого устройства. Поэтому эта платформа доступна как в виде веб-приложения, так и в виде приложения для операционных систем iOS и Android.

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