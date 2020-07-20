Гривна вошла в пятерку самых недооцененных мировых валют в обновленном индексе Биг Мака. Украинская национальная валюта заняла четвертое место в таком рейтинге.

До четвертого места гривна опустилась с седьмой позиции, которую она занимала в январе этого года, сообщает издание The Economist.

Что такое индекс Big Mac? Это показатель, который еще называют "бутербродным курсом", создан изданием The Economist в 1986 году. По его методике сравнивается стоимость самого популярного бургера "Биг Мак" от популярной сети заведений быстрого питания McDonald's в разных странах, где работают эти заведения. При сравнении стоимости также учитывается курс национальной валюты той или иной страны.

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Недооцененные и переоцененные валюты мира

Итак, в список самых недооцененных валют вошли деньги таких стран (кроме Украины)

Азербайджан – на 59,3%;

Мексика – на 61%;

Турция – 64,3%;

Россия – 66,5%;

ЮАР – 67,4%.

Если говорить о переоцененных валютах, то сюда входят: швейцарский франк, ливанский фунт и шведская крона. Так, в Швейцарии цена Биг Мака на 20,9% выше, чем в США.

Сколько должен стоить доллар в Украине

По данным The Economist, в Украине цена Биг Мака составляет 59 гривен, а в США – 5,71 доллара. Таким образом, доллар в Украине должен стоить 10,33 гривны. Однако, фактически, обменный курс составляет 27,13 гривны за один доллар США.

По подсчетам экспертов, курс гривны недооценен на 61,9%.

Напомним, в январском рейтинге The Economist, украинская нацвалюта улучшила позиции в индексе Big Mac. В частности, тогда гривна поднялась с пятого на седьмое место обновленного рейтинга.