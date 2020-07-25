Европейский бизнес поставил рекорд после кризиса, вызванного пандемией коронавируса и карантином. Индекс деловой активности (PMI) достиг 54,8 пункта в июле, поднявшись с отметки в 48,5 пункта в июне.

Деловая активность в еврозоне в июле 2020 года восстанавливается самыми высокими за два года темпами, свидетельствуют данные IHS Markit.

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Июльский рост на фоне снятия блокировок оказался выше прогнозов экспертов, которые ожидали показателя в 51,1 пункта (значение индекса выше 50 пунктов говорит о росте деловой активности, а значение ниже этой отметки свидетельствует о спаде – 24).

Самое значительное восстановление продемонстрировал французский бизнес. Деловая активность во Франции показала наибольший рост за последние 2,5 года. Также высокими темпами идет восстановление немецкого бизнеса, свидетельствуют данные компании.

Несмотря на обнадеживающие цифры, V-образного отскока экономики может не произойти. Ее восстановление, вероятно, затормозится, поскольку компаниям все еще приходится идти на масштабные сокращения сотрудников. Кроме того, бизнес сигнализирует о том, что текущего спроса недостаточно для поддержания темпов восстановления.