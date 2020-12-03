В четверг, 3 декабря 2020 года, доллар вновь демонстрирует падение на ранних торгах на европейских рынках. Прогресс в утвержденные вакцины против коронавируса и большой вероятности принятия новый антикризисный пакет в США стимулируют инвесторов вкладывать деньги в рисковые активы, а не в валюту.

Индекс доллара, который отслеживает курс доллара относительно шести других валют, упал на 0,2% до 90,925 пункта, сообщает Investing.com. Последний раз такой показатель был зафиксирован более двух лет назад.

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Курс евро/доллар (EUR/USD) вырос на 0,1% до 1,2124 евро, достигнув уровня, которого не наблюдалось с апреля 2018 года.

Валютная пара доллар/иена (USD/JPY) упала на 0,1% до 104,38 иены, в то время, как наиболее чувствительная к рискам пара – австралийский доллар/доллар США (AUD/USD) – поднялась на 0,2% , достигнув 0,7428 доллара США – самого высокого уровня за более, чем два года.

Ключевые события, влияющие на валютный рынок

Оптимизм, связанный с переговорами о выделении дополнительного финансирования для спасения экономики США и ставки на успешное утверждение вакцины от COVID-19 стимулируют трейдеров инвестировать в более рисковые финансовые активы.

Падение индекса доллара происходит на фоне обнародования не совсем утешительных данных касательно уровня занятости населения США, которые свидетельствуют о замедлении восстановления рабочих мест.

В то же время, согласно ежемесячному отчету ADP, представленным в среду, 2 декабря, количество рабочих мест в частном секторе США в ноябре росло намного медленнее. Последний раз такой низкий рост наблюдался летом, в июле этого года.

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Горячий период на британском рынке

Пара фунт стерлингов/доллар (GBP/USD) увеличилась на 0,2% – до 1,3385 доллара США, оставаясь самой близкой к достижению трехмесячного максимума. Британская валюта получила поддержку в среду, 2 декабря, когда Великобритания одобрила вакцину от коронавируса, над которой работают компании Pfizer и BioNTech. Кроме того, власти страны заявили, что в начале следующей недели (с 7 декабря) вакцину получат люди, которые находятся в категории лиц повышенного риска.

Несмотря на положительные новости о вакцине, в центре внимания остаются переговоры по торговому соглашению. В частности, Франция предупредила, что может наложить вето на торговое соглашение между Великобританией и Европейским Союзом, если ей не понравятся условия договоренности.

Согласно данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, за последний месяц количество коротких ставок против фунта стерлингов выросло. Такая тенденция свидетельствует о высоком потенциале падения курса валюты, если торговую сделку не удастся принять.