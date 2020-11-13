Сколько нужно работать жителям той или иной страны, чтобы заработать на новый iPhone от Apple. Результаты исследования – читайте на Финансы24.

Аналитики Picodi сравнили цены на iPhone 12 Pro (128 GB) со средней зарплатой населения нескольких десятков стран мира. Таким образом специалистам удалось рассчитать количество дней на заработок денег для нового смартфона техгиганта Apple.

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Сколько нужно работать украинцам

В Украине цена iPhone 12 Pro в версии 128 GB составляет 39 999 гривен. Как известно, кроме самого смартфона в коробке покупатели не найдут ни зарядного устройства, ни наушников.

Согласно данным Государственной службы статистики Украины, средняя зарплата в нашем государстве составляет 11 998 гривен, а после вычета налогов – 9658 гривен.

Это значит, что среднестатистическому украинцу нужно отработать 87 дней, чтобы заработать на iPhone 12 Pro. Все заработанные деньги нужно откладывать только на айфон, то есть человеку нельзя даже покупать еду.

Если сравнить нынешний показатель со значением 2019 года, то в 2020 году индекс айфона в Украине улучшился на 9,7 дня.

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Ситуация в других странах

Высокий уровень доходов в Швейцарии, США и Австралии позволяет их жителям заработать на iPhone 12 Pro за 4,4, 6,1 и 6,6 дня соответственно.

Дольше придется работать филиппинцам: здесь среднестатистический житель потратит 88,2 дня .

. Так, немцам нужно будет потратить 9,7 дня в заработок для нового смартфона Apple, а полякам – 28,3 рабочих дня.



Инфографика Picodi