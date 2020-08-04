Американские фондовые индексы растут, больше всего - Nasdaq Composite, который в очередной раз побил свой максимум. Почему фондовые рынки растут, читайте на Финансы 24.

По итогам торгов 3 августа, американские фондовые индексы повысились, а Nasdaq Composite достиг нового рекордного максимума. Акции взлетели почти на 60% за полгода с момента своего минимума 23 марта, пишет finance.ua.

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Почему индекс растет

Частично индекс поднялся из-за фармацевтической компании Eli Lilly & Co. Она сообщила о начале третьей фазы испытаний препарата для профилактики COVID-19. После этого ее акции подорожали на 1,7%.

Кроме этого, индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в июле 2020 поднялся до 54,2 пункта с июньских 52,6 пункта. Заметим, что аналитики ожидали повышения индекса до 53,6 пункта, и он превысил ожидания. Об этом свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM) и Trading Economics. Добавим, что это максимальный показатель с марта 2019.

Nasdaq Composite – это общий индекс NASDAQ. Он включает более трех тысяч компаний, входящих в листинг биржи NASDAQ. Акции любой из этих компании влияют на индекс пропорционально своей рыночной стоимости.

Бдут ли расти индекс в дальнейшем

Это будет зависеть от ряда событий, в частности экономической ситуации в США. Инвесторы продолжают следить за обсуждением новых мер поддержки экономики США. Республиканцы и демократы по итогам переговоров в минувшие выходные не смогли принять решения о замене надбавки к пособию по безработице в размере 600 долларов в неделю. Ее срок истек на прошлой неделе.