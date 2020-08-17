Самый большой индекс S&P 500 восстанавливается быстрее, чем экономика США. Как сделать правильную инвестицию и приумножить свои сбережения, читайте на Финансы 24.

Кризис, вызванный коронавирусом, обрушил мировую экономику, цены на нефть, фондовые индексы и тому подобное. Однако экономика начала восстанавливаться, хотя и один из лучших результатов сейчас демонстрирует фондовый индекс S&P 500. Что это и как на этом можно заработать, 24 канал расспросил финансового эксперта и партнера iplan.ua Василия Матия.

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С самой низкой точки в этом году в марте до сегодня, 17 августа, индекс S&P 500 вырос на 52%.

Как менялся индекс S&P 500 / Libertex

Индекс S&P 500: что это? Это один из самых известных мировых фондовых индексов, который показывает общую капитализацию 500 крупнейших публичных компаний США, то есть таких, которые публично торгуются и их акции может приобрести каждый. Это, в частности, Apple, Microsoft, Amazon, Facebook и тому подобное.



Индекс S&P 500 конкурирует по популярности с промышленным индексом Доу-Джонса и называется барометром американской экономики

Почему индекс S&P 500 стремительно растет

Эксперт Василий Матий объясняет, что одной из причин является существенное увеличение баланса ФРС (центрального банка США). Из-за политики количественного смягчения, количество долларов в экономике существенно увеличилась.

К тому же, США продолжает осуществлять выплаты лицам, потерявших рабочие места в Соединенных Штатах.

И что интересно, эти выплаты зачастую даже выше, чем доход, который люди получали, пока имели работу. Согласно большое количество американцев те средства, которые они не тратят, инвестируют в фондовый рынок с желанием таким образом приумножить свои сбережения,

– рассказывает Василий Матий.

Мировая экономика и экономика США в том числе, восстанавливается гораздо медленнее, чем растут фондовые рынки, добавляет эксперт.

Стоит ли инвестировать в индекс S&P 500

Финансовый эксперт считает, что инвестировать в индекс стоит, но не нужно подбирать подходящий момент, а делать это регулярно. Все потому, что "исторически фондовый рынок растет на 9-10%", объясняет Василий Матий.

Таким образом, инвестировав в индекс S&P 500, вы обеспечите себе стабильный пассивный доход в долгосрочной перспективе.