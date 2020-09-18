Криптовалюта все больше завоевывает мир вместе с тем, как страны позволяют ее использование. Кто ее основал, почему ее невозможно запретить и почему она так популярна?

В материале 24 канала мы собрали интересные факты о криптовалюта, которая вполне, вероятно, в будущем станет частью нашей повседневной жизни.

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Невозможно потерять кошелек

Криптовалюта не существует в физическом виде, а следовательно и положить ее в физический кошелек невозможно. Для этого есть криптокошелек (цифровой кошелек). Его можно открыть с помощью личного ключа. И если вы потеряете этот ключ, то шансы снова открыть свой криптокошелек , будут очень низкими.

Изобретатель биткойнов неизвестен, но есть предположения

Все слышали о биткойне, который является королем среди криптовалют. Это не только самая дорогая криптовалюта, которая сейчас торгуется примерно на уровне 11 000 долларов за единицу, но и первая криптовалюта, которая дала толчок созданию всех остальных.

И удивительный факт, что в мире до сих пор не знают, кто создал биткойн. Многие заявляли, что именно они создали биткойн, но за неимением доказательств, им не верили.

Сейчас вероятным создателем биткойна называют Сатоши Накамото. Предполагают, что это аббревиатура ведущих технических гигантов: Samsung – Toshiba – Nakamichi – Motorola.

Стоимость криптовалюты чрезвычайно изменчива

Украинцы привыкли, что курс гривны "летает" туда-сюда. Но это мелочи по сравнению с волатильностью криптовалюты. Их цена зависит от ряда факторов. Но именно благодаря волатильности криптовалюта так привлекает инвесторов. Это рисковый актив, но одновременно именно этот актив может принести большую прибыль инвесторам и трейдерам.

Со времени создания криптовалюта биткойн стремительно выросла, чем огорчила тех, кто в нее не поверил. В 2010 году венгр Ласло Ханеч заплатил 10 000 биткойнов за две доставлены пиццы Папы Джона. Тогда это было 25 долларов, а сегодня – около 100 000 000 долларов.

Китай – крупнейший майнер криптовалюты

Майнинг криптовалюта – это по сути процесс создания криптовалюта посредством передачи информации. Подробно этот процесс мы описали в материале "Майнинг криптовалюты: как создают биткойн и другие цифровые деньги". Это очень прибыльный бизнес, и Китай контролирует около 75% контроля над майнинговой сетью.

Есть страны, которые запретили криптовалюту

Есть страны, где криптовалюта разрешена. Во многих странах этот вопрос еще не урегулирован. Однако есть страны, которые четко определились с позицией и запретили криптовалюту.

К таким странам по данным cryptonews.com относятся:

Афганистан;

Пакистан;

Алжир;

Боливия;

Бангладеш;

Северная Македония;

Саудовская Аравия;

Катар;

Вануату;

Вьетнам.

Криптовалюту невозможно физически запретить

Но несмотря на усилия правительств этих стран, запретить криптовалюту не так просто.

В Индии решили "запретить" криптовалюту и это на время стало новостью номер 1 среди криптоинвесторов. Затем запрет отменили, а теперь хотят наложить снова. Но этот запрет не может помешать жителям Индии иметь криптовалютние кошельки и активно их использовать, поскольку физически криптовалюта не существует.

Криптовалюта – чудо для электронной коммерции

Криптовалюта может помочь электронной коммерции охватить большую часть населения. Это актуально для тех регионов стран третьего мира. где открытие банковского счета может быть обременительным. Возможно, когда спутниковый интернет станет доступным каждому, то криптовалюта приобретет еще более весомого статуса в электронной коммерции.

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Криптовалюта не имеет границ

Международные операции без обмена стали возможными благодаря криптовалюте. Бизнесу, который ею пользуется, не приходится иметь дело с иностранной валютой и конвертациями. Это цифровая экономика, которая не работает с централизованной экономикой.