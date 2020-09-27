Если раньше космический туризм был в сфере научной фантастики, то теперь он становится реальностью. Какие компании предлагают услуги космического путешествия и как на них заработать, читайте на Финансы 24.

Virgin Galactic

Компания Virgin Galactic, которая является частью более широкой группы Virgin, стремится обеспечить регулярные суборбитальные космические полеты для туристов. Нынешний космический самолет VSS Unity вышел в открытый космос в декабре 2018 года в рамках процесса испытаний, приблизив возможность регулярных коммерческих полетов.

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Компания уже имеет большой список ожидания желающих стать космическими туристами, с первоначальным взносом в размере 200 тысяч фунтов стерлингов. Однако Virgin Galactic не обошлась без проблем, включая многократные задержки и потери в полете своего космического самолета VSS Enterprise в 2014 году.

SpaceX

SpaceX уже имеет большой опыт, когда дело доходит до запуска космических полетов, и компания также надеется попасть на борт космического туризма. Однако, в отличие от большинства других компаний, работающих в этой области, они предоставляют приоритет месячному туризму и другим формам космического туризма, выходящие за пределы орбиты Земли.

В 2017 году основатель компании Маск объявил о своих намерениях направить двух туристов в путешествие вокруг Луны с первой миссией с месячного туризма. Сначала миссию планировали на 2018 год, но с тех пор ее отложили. SpaceX еще не раскрыла никакой стратегии ценообразования или список ожидания на месячные поездки.

Blue Origin

На сегодня компания Blue Origin является главным конкурентом Virgin Galactic с точки зрения суборбитального космического туризма. Однако их предложение базируется на более традиционной ракете, известной как "Новый Шепард", которая взлетает и приземляется вертикально, и их целями является развитие в направлении орбитального космического полета.

Как и в случае с Virgin Galactic, компания по космическому туризму осуществила несколько испытательных полетов и вскоре планирует осуществить коммерческие полеты в космос. Однако, в отличие от Virgin Galactic, они еще не начали брать деньги за билеты. На одном рейсе смогут летать до 6 человек. Места хватает для выполнения невесомых сальто.

Интересно: основателем Blue Origin является самый богатый человек мира Джефф Безос, который также основал компанию Amazon.

Как заработать на космическом туризме

Космический туризм – это отрасль, которая только зарождается и если инвестировать в нее сейчас, то можно ожидать значительных доходов в будущем. Из этого перечня пока только акции компании Virgin Galactic можно купить, поскольку компания является публичной.

UBS в отчете за прошлый год подсчитал, что космический туризм, как суборбитальный, так и орбитальный вместе, имеет потенциальную рыночную стоимость в 2030 году до 3 миллиардов долларов, пишет CNBC.