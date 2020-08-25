Для обычных людей кризисные явления в экономике – это всегда страх. Ведь, как известно, они приводят к росту цен, уровня безработицы, бедности и обесценивания накоплений.

Однако грамотный инвестор знает, что неподходящих моментов для того, чтобы удачно вложить деньги и заработать, просто не бывает. Почему инвестировать в кризис действительно выгодно и как это грамотно делать – узнайте в материале 24 канала.

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Не нужно ждать подходящего момента

В основном доход от торговли на финансовых рынках или, другими словами, трейдинга довольно предсказуем. Однако не всегда трейдер может получить грандиозную прибыль при стабильной ситуации на рынке. Ведь для того, чтобы осуществлять операции максимально выгодно, нужны большие колебания стоимости активов. Эти колебания усиливаются во время кризисов, то есть волатильность в такие периоды растет.

В результате, приобретя актив по одной цене, а затем, продав его уже через несколько часов по более высокой стоимости, можно получить гораздо больше денег, чем в условиях спокойного и стабильного рынка. Именно так зарабатывают профессиональные трейдеры, для которых любой кризис – это возможность всегда увеличить свой доход.

Коронавирус как причина волатильности

Трейдерам и тем, кто малознаком с миром финансов, кажется, что во время кризиса деятельность на финансовых рынках становится полностью непредсказуемой. Однако, как показывает опыт, это не совсем так. На самом деле, многое можно спрогнозировать, если следить за новостями и иметь общее представление об основных рыночных процессах – политические и экономические факторы, драйверы роста или падения цены актива.

Пандемия коронавируса, безусловно, сильно всколыхнула мировые рынки. Мало кто ожидал, что ситуация будет разворачиваться так, что людям придется долгое время не покидать свои дома. В результате поведение потребителей кардинально изменится, а многие активы (в частности, нефть) существенно опустятся в цене.

Однако сегодня все тренды, вызванные так называемым "коронакризисом", понятны, а волатильность все еще сохраняется на высоком уровне. А это значит, что сейчас отличное время для инвестиций.

Что такое волатильность? Обычно цена того или иного актива никогда не стоит на месте. Она всегда меняется – растет или снижается. Поэтому волатильность – это уровень изменения цены на рынке. Ведь "volatility" с английского переводится как "непостоянство, изменчивость".

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На каких трендах можно заработать: реальные примеры

Сегодня, в условиях длительной пандемии, когда весь мир ждет лекарства от коронавируса, акции медицинских и фармацевтических компаний, особенно тех, кто занимается разработкой вакцины, росли в цене в зависимости от результатов клинических испытаний их препаратов и новостей об этом.

В частности, инвесторы, которые пользуются торговой платформой Libertex, смогли неплохо заработать на ценных бумагах компании Moderna. Цена ее акций с января текущего года подскочила более чем три раза – с 20 до более чем 70 долларов. То есть если вы, например, купили акции на 100 долларов, то в дальнейшем смогли их продать за 300 долларов, получив 200 долларов прибыли. А с помощью мультипликатора 1:10, ваш заработок за этот период составил бы 2000 долларов.

Кроме акций медицинских компаний, хорошую динамику роста продемонстрировали и бумаги торговых онлайн-платформ (таких, как Amazon, чей владелец смог увеличить свое состояние до рекордных 180 млрд долларов и удержать звание самого богатого человека в мире), компаний-провайдеров сотовой связи (Vodafone ), а также предприятий, которые предоставляли услуги для онлайн-коммуникаций (Zoom, Slack). Все те, кто вовремя вложили деньги в эти акции, выйдут из ситуации с коронавирусом в хорошем плюсе в течение короткого времени,

– отметил Евгений Шакотько, финансовый аналитик Forex Club.

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