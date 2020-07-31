Инвестиции в ритейл: в акции каких онлайн-торговцев вложить деньги и насколько это выгодно
Одежда, приборы или любые товары или услуги, сейчас онлайн можно приобрести что угодно. Для этого не нужно посещать сотни сайтов, все выгодные предложения размещаются на специальных платформах. Именно такие услуги в последнее время пользуются самым большим спросом.
Поэтому инвестиции в активы ведущих интернет-ритейлеров на сегодня достаточно выгодны. Подробнее об этом – в материале 24 канала.
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Время расцвета Amazon
Последние годы онлайн-продажи живо вытесняют обычные магазины с рынка. А пандемия коронавируса и карантин сыграли им только на руку. Люди стали больше покупать именно в сети, соответственно растут и активы таких компаний. В частности, стоимость ценных бумаг американской корпорации Amazon уже превысила отметку в 3000 долларов.
Что повлияло на рост акций Amazon
Денис Повторенко, аналитик-трейдер компании "Форекс клуб" утверждает, что активы компании в середине марта стоили около 1700 долларов, а в первой половине июля они подошли к пику на уровне 3200 долларов за акцию. Таким образом доходность за четыре месяца составила 100%.
- Основной фактор роста это резкое увеличение спроса на услуги Amazon: ведь в условиях карантина люди стали массово заказывать товары онлайн.
- Другой положительный фактор – хорошие показатели Amazon Web Services, облачного сегмента Amazon. Он принес компании рекордную выручку – 10,22 миллиарда долларов, показатель за год увеличился на треть.
Стоит ли вкладывать деньги в акции Amazon: прогноз эксперта
Сейчас активы Amazon немного отошли от максимальных значений и находятся на уровне около 3000 долларов.
Это достаточно высокий уровень, однако есть вероятность, что в дальнейшем мы увидим еще один виток роста. Причина в том, что во многих странах сейчас власть возвращает ограничительные меры через коронавирус. Это может привести к повторному росту спроса на услуги Amazon и способствовать росту стоимости активов. Поэтому в самое ближайшее время можно рекомендовать покупать активы этой компании,
– отметил Повторенко.
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Как развивается сегмент онлайн-торговли во время карантина
Вся индустрия онлайн-торговли получила сильный импульс к развитию. Спрос на услуги интернет-ритейлеров существенно вырос, а соответственно выросли и их доходы.
Например, активы eBay в марте стоили 27 долларов, а в июле – уже более 57 долларов. Если бы вы вложили 1000 долларов в активы этой компании то за четыре месяца ваши инвестиции бы удвоились.
Превосходную динамику также продемонстрировали активы китайского онлайн-ритейлера Alibaba Group, говорит Денис Повторенко. Они за аналогичный период выросли с 180 долларов до 246 долларов.
В целом, активы компании этого сегмента можно рекомендовать к покупке, так как вероятность их роста, на фоне опасений относительно второй волны пандемии, достаточно велика,
– прогнозирует эксперт.