Одежда, приборы или любые товары или услуги, сейчас онлайн можно приобрести что угодно. Для этого не нужно посещать сотни сайтов, все выгодные предложения размещаются на специальных платформах. Именно такие услуги в последнее время пользуются самым большим спросом.

Поэтому инвестиции в активы ведущих интернет-ритейлеров на сегодня достаточно выгодны. Подробнее об этом – в материале 24 канала.

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Время расцвета Amazon

Последние годы онлайн-продажи живо вытесняют обычные магазины с рынка. А пандемия коронавируса и карантин сыграли им только на руку. Люди стали больше покупать именно в сети, соответственно растут и активы таких компаний. В частности, стоимость ценных бумаг американской корпорации Amazon уже превысила отметку в 3000 долларов.

Первоначально проект Amazon был задуман, как огромный книжный магазин. Однако из года в год на этой платформе появляется все больше новых категорий, сейчас их уже 34. Но и это еще не предел. Специалисты советуют, не медлить и уже сейчас вкладывать деньги в эту компанию.

Что повлияло на рост акций Amazon

Денис Повторенко, аналитик-трейдер компании "Форекс клуб" утверждает, что активы компании в середине марта стоили около 1700 долларов, а в первой половине июля они подошли к пику на уровне 3200 долларов за акцию. Таким образом доходность за четыре месяца составила 100%.

Основной фактор роста это резкое увеличение спроса на услуги Amazon: ведь в условиях карантина люди стали массово заказывать товары онлайн.

ведь в условиях карантина люди стали массово заказывать товары онлайн. Другой положительный фактор – хорошие показатели Amazon Web Services, облачного сегмента Amazon. Он принес компании рекордную выручку – 10,22 миллиарда долларов, показатель за год увеличился на треть.

Стоит ли вкладывать деньги в акции Amazon: прогноз эксперта

Сейчас активы Amazon немного отошли от максимальных значений и находятся на уровне около 3000 долларов.

Это достаточно высокий уровень, однако есть вероятность, что в дальнейшем мы увидим еще один виток роста. Причина в том, что во многих странах сейчас власть возвращает ограничительные меры через коронавирус. Это может привести к повторному росту спроса на услуги Amazon и способствовать росту стоимости активов. Поэтому в самое ближайшее время можно рекомендовать покупать активы этой компании,

– отметил Повторенко.

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Как развивается сегмент онлайн-торговли во время карантина

Вся индустрия онлайн-торговли получила сильный импульс к развитию. Спрос на услуги интернет-ритейлеров существенно вырос, а соответственно выросли и их доходы.

Например, активы eBay в марте стоили 27 долларов, а в июле – уже более 57 долларов. Если бы вы вложили 1000 долларов в активы этой компании то за четыре месяца ваши инвестиции бы удвоились.

Превосходную динамику также продемонстрировали активы китайского онлайн-ритейлера Alibaba Group, говорит Денис Повторенко. Они за аналогичный период выросли с 180 долларов до 246 долларов.

В целом, активы компании этого сегмента можно рекомендовать к покупке, так как вероятность их роста, на фоне опасений относительно второй волны пандемии, достаточно велика,

– прогнозирует эксперт.

Для того, чтобы торговать акциями компаний, стоит узнать рекомендации профессиональных экспертов. Прислушайтесь к советам аналитиков ForexClub, которые всегда могут рассказать вам о том, как обезопасить себя от рисков.