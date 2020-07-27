События последних месяцев еще раз показали, что для достижения успеха современный бизнес должен приспосабливаться к меняющимся обстоятельствам и планировать на перспективу. Инвесторы тоже должны мыслить стратегически и выбирать для вложения средств ценные бумаги тех компаний, бизнес-модель которых будет успешной ближайшее время.

Как понять, активы каких предприятий будут гарантировать прибыль, а также, как правильно выбрать бизнес для инвестиций и иметь постоянный пассивный заработок – объясняет 24 канал.

Немного ретроспективы

Если окунуться в прошлое, например, на 10 лет назад, можно сделать некоторые выводы о том, какие сферы были успешными и принесли инвесторам наибольшую прибыль.

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Среди перспективных индустрий последнего времени можно выделить сектор IT-сервисов. В то же время, наибольшую популярность, а соответственно и рост прибыли инвесторов, продемонстрировали компании, занимающиеся мобильными технологиями, облачными вычислениями, а также платформами, которые работают по подписке. Так, маленькую революцию в свое время сделал сервис потокового видео Netflix. А в период пандемии коронавируса популярность платформы выросла еще больше.

Наш мир, хорошо это или плохо, становится все больше цифровым, и эту тенденцию ни в коем случае не стоит игнорировать. В то же время, нужно стремиться к тому, чтобы получать доход от этого тренда.

Ближайшие перспективы

Если вы хотите получить максимальную прибыль от своих средств, то в ближайшем будущем вам стоит обратить внимание на те сферы, которые будут популярными в течение ближайших нескольких лет, а то и целого десятилетия.

Перспективные тренды рынка:

цифровизация;



рост сервисов электронной коммерции и популярность индустрии электронных платежей;



распространение облачных вычислений и новых стандартов связи.

Если мы говорим о сферах, которые будут востребованы в ближайшем будущем, то это, конечно, потоковые сервисы, индустрия облачных вычислений, онлайн-торговля, цифровые транзакции и сети 5G,

– комментирует аналитик Forex Club Евгений Шакотько.

Конкретные примеры

Относительно потоковых сервисов, стоит отметить такую ​​интересную для инвестирования компанию как Spotify – один из первых и древнейших сервисов потокового аудио, с помощью которого можно совершенно легально слушать музыку без загрузки ее на компьютер. Кстати, с апреля и до середины июля, то есть во время активной стадии пандемии, акции этого сервиса выросли более чем вдвое, достигнув 277 долларов за одну штуку.

Если говорить об электронных платежах, то это, конечно, ценные бумаги таких финансовых гигантов, как Visa, PayPal и MasterCard. Эти компании занимаются не только безналичными переводами, но и постоянно ищут новые направления для развития, активно интересуясь, например, технологией блокчейн и криптовалютами. В период пандемии бумаги этих компаний также продемонстрировали хорошую динамику. В частности, Visa и MasterCard принесли инвесторам около 25% прибыли с марта.

Мобильные сети будущего внедряют такие крупнейшие телекоммуникационные компании, как Vodafone и AT&T. О своих планах занять нишу оператора сотовой связи ранее сообщала и корпорация Apple – с ее возможностями такие масштабные планы могут быть вполне успешно реализованы. А это, в свою очередь, подтолкнет акции производителя iPhone к новым максимумам.

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