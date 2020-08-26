Через коронакризу поток капитальных инвестиций в Украине уменьшился на треть в первом полугодии 2020 года.

Об уменьшении инвестиций на 34,9% (на 70 миллиардов гривен) по сравнению с первым полугодием 2019 года, сообщает Госстат. За последние 6 месяцев капитальные инвестиции составили 163 миллиарда гривен.

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В каких секторах упали объемы инвестиций

Практически все отрасли пострадали от того, что недополучили капитальные инвестиции. Исключениями стали:

почтовая и курьерская деятельность – + 39%;

телекоммуникационная деятельность – + 10%.

Больше всего пострадало сельское хозяйство, капитальные инвестиций в которое сократились на 45,5% по сравнению с аналогичным периодом год назад.

Пострадала также и промышленность, почувствовав сокращение инвестиций на 31,9%.

Другие отрасли, которые получили меньше инвестиций:

строительство – на 22,9% меньше;

торговли – инвестиций сократились на 32,5%;

транспорт – потерпел ощутимое падения инвестиций на 54,4%.

В первом квартале 2020 году Украине удалось привлечь почти 77 миллиардов гривен инвестиций, что на 29% меньше, чем в январе-марте 2019 года. Но заметьте, что карантинные мероприятия в Украине начались только в средние марте (последний месяц первого квартала), поэтому такое падение инвестиций связано не только с пандемией.

В 2019 году в экономику Украины привлекли 584,45 миллиарда гривен капитальных инвестиций, что на 11% больше, чем в 2018 году.