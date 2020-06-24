Нефть – один из самых доходных активов в мире и в то же время один из самых рискованных. Его стоимость зависит как от политической ситуации в мире, так и от многих других факторов.

Как инвестировать в "черное золото" и стоит ли это делать в условиях значительных колебаний его стоимости – читайте в материале 24 канала.

Также интересно: С чего начинается миллион: советы как стать финансово независимым

О ценах на нефть и от чего они зависят

Нефть является основой мирового топливно-энергетического баланса. К тому же, без продуктов, произведенных из нее не может обойтись 94% транспорта в мире. Поэтому "черное золото" – очень прибыльный актив, который стремятся иметь в своем портфеле большинство инвесторов.

В то же время, стоимость нефти зависит от большого количества факторов. Специалисты сравнивают текущую ситуацию с началом двухтысячных и советуют инвесторам не упустить момент.

На что нужно обращать внимание инвесторам? Доходный и одновременно рискованный способ инвестиций в "черное золото" – это контракты на разницу цен, так называемые CFD. Возможность получать прибыль от колебаний цен на нефть без фактической поставки сырья. Сейчас именно в них советуют вкладывать деньги.

Рынок нефти сегодня: общие сведения

Виктор Таран, трейдер аналитик Киевского филиала МАБТ подробно рассказал о нынешней ситуации с нефтью и ее ценам. По его словам, сейчас стоимость сырья начала восстанавливаться после масштабного обвала в апреле.

Нефтедобывающие страны пытаются стабилизировать рынок, но цены на "черное золото" все еще находятся под давлением, подчеркнул эксперт.

Положительное влияние на котировки нефтяных контрактов имело заседания ОПЕК+, состоявшееся 6 июня, где было принято решение продолжить сокращение добычи нефти. Однако длительная эпидемия коронавируса, как и раньше, сильно давит на котировки,

– пояснил ситуацию на рынке Виктор Таран.

Нефть марки Brent в начале июня уже превысила психологический уровень в 40 долларов за баррель. Это существенно выше отметок, которые были в апреле, однако все еще ниже уровней начала года, добавил эксперт.

Актуально: Как стать финансово независимым: навыки профессионального трейдера, которые понадобятся всем

Что будет с ценами на нефть: прогноз

Виктор Таран убежден, что цены на нефть продолжат повышаться в ближайшее время. Какие факторы будут способствовать такому росту:

соглашение о продлении сокращение добычи нефти на 9,7 млн баррелей на день до конца июля;

санкции США, направленные против Ирана и Венесуэлы;

нестабильность на Ближнем Востоке.

Кроме того, если интенсивность пандемии коронавируса снизится, то это также поддержит цены на нефть, прогнозирует эксперт.

Как приобрести контракт на нефть?

Инвестировать в контракты на нефть достаточно просто. Для этого не нужно быть миллионером или обладать специальными знаниями.

Что советует эксперт:

Достаточно открыть счет на Libertex и зачислить на него средства, которые вы планируете вложить в нефть. После этого вам останется только выбрать контракты на нефть, например, марки Brent, ввести сумму, которую вы хотите вложить, выбрать мультипликатор и нажать на кнопку "купить". Чтобы управлять рисками, увеличивать прибыль и минимизировать убытки, используйте мультипликатор.

Узнайте больше, как зарабатывать в кризис: Кризис и доход: что происходит в мире финансов и как на этом заработать

Как анализировать, прогнозировать и зарабатывать на нефти?

Чтобы анализировать ситуацию на рынке нефти, делать правильные прогнозы и зарабатывать нужно быть в курсе событий на рынке "черного золота" и уметь правильно пользоваться инструментами для анализа рынка.

Следите за последними новостями о рынке нефти и используйте инструменты технического анализа в терминале Libertex. Это поможет вам осуществлять прибыльные операции.

Если вы не хотите тратить время на чтение новостей и прогнозирования рынка, обратитесь к профессионалам ForexClub. Эксперты компании с многолетним опытом успешного трейдинга расскажут вам о последних тенденциях на рынке нефти и помогут выгодно инвестировать в этот ресурс.

Поэтому, несмотря на негативные показатели, нефть остается одним из самых перспективных активов для инвестиций. А шанс приобрести ее почти по низкой цене выпадает один раз в 20 лет. Поэтому, не теряйте возможностей!