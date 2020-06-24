Как инвестировать в нефть и можно ли заработать на этом в кризис: объяснение эксперта
Нефть – один из самых доходных активов в мире и в то же время один из самых рискованных. Его стоимость зависит как от политической ситуации в мире, так и от многих других факторов.
Как инвестировать в "черное золото" и стоит ли это делать в условиях значительных колебаний его стоимости – читайте в материале 24 канала.
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О ценах на нефть и от чего они зависят
Нефть является основой мирового топливно-энергетического баланса. К тому же, без продуктов, произведенных из нее не может обойтись 94% транспорта в мире. Поэтому "черное золото" – очень прибыльный актив, который стремятся иметь в своем портфеле большинство инвесторов.
В то же время, стоимость нефти зависит от большого количества факторов. Специалисты сравнивают текущую ситуацию с началом двухтысячных и советуют инвесторам не упустить момент.
На что нужно обращать внимание инвесторам?Доходный и одновременно рискованный способ инвестиций в "черное золото" – это контракты на разницу цен, так называемые CFD. Возможность получать прибыль от колебаний цен на нефть без фактической поставки сырья. Сейчас именно в них советуют вкладывать деньги.
Рынок нефти сегодня: общие сведения
Виктор Таран, трейдер аналитик Киевского филиала МАБТ подробно рассказал о нынешней ситуации с нефтью и ее ценам. По его словам, сейчас стоимость сырья начала восстанавливаться после масштабного обвала в апреле.
Нефтедобывающие страны пытаются стабилизировать рынок, но цены на "черное золото" все еще находятся под давлением, подчеркнул эксперт.
Положительное влияние на котировки нефтяных контрактов имело заседания ОПЕК+, состоявшееся 6 июня, где было принято решение продолжить сокращение добычи нефти. Однако длительная эпидемия коронавируса, как и раньше, сильно давит на котировки,
– пояснил ситуацию на рынке Виктор Таран.
Нефть марки Brent в начале июня уже превысила психологический уровень в 40 долларов за баррель. Это существенно выше отметок, которые были в апреле, однако все еще ниже уровней начала года, добавил эксперт.
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Что будет с ценами на нефть: прогноз
Виктор Таран убежден, что цены на нефть продолжат повышаться в ближайшее время. Какие факторы будут способствовать такому росту:
- соглашение о продлении сокращение добычи нефти на 9,7 млн баррелей на день до конца июля;
- санкции США, направленные против Ирана и Венесуэлы;
- нестабильность на Ближнем Востоке.
Кроме того, если интенсивность пандемии коронавируса снизится, то это также поддержит цены на нефть, прогнозирует эксперт.
Как приобрести контракт на нефть?
Инвестировать в контракты на нефть достаточно просто. Для этого не нужно быть миллионером или обладать специальными знаниями.
Что советует эксперт:
- Достаточно открыть счет на Libertex и зачислить на него средства, которые вы планируете вложить в нефть.
- После этого вам останется только выбрать контракты на нефть, например, марки Brent, ввести сумму, которую вы хотите вложить, выбрать мультипликатор и нажать на кнопку "купить".
- Чтобы управлять рисками, увеличивать прибыль и минимизировать убытки, используйте мультипликатор.
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Как анализировать, прогнозировать и зарабатывать на нефти?
Чтобы анализировать ситуацию на рынке нефти, делать правильные прогнозы и зарабатывать нужно быть в курсе событий на рынке "черного золота" и уметь правильно пользоваться инструментами для анализа рынка.
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Поэтому, несмотря на негативные показатели, нефть остается одним из самых перспективных активов для инвестиций. А шанс приобрести ее почти по низкой цене выпадает один раз в 20 лет. Поэтому, не теряйте возможностей!