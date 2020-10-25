Иран, на который США наложил санкции в отношении экспорта нефти, продолжает это делать, ища различные способы как скрыть свою деятельность.

Иранские танкеры прячутся в водах Ирака, чтобы осуществить перевозку нефти с судна на судно и избежать санкций США. Об этом пишет Oilprice.com, ссылаясь на расследование Wall Street Journal.

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Как Иран вывозит нефть

Согласно источникам и документам, иракский порт Аль-Фав является одним из регулярно используемых пунктов передачи. Там иранские танкеры разгружают сырье на другие суда, где она смешивается с иракской нефтью.

Такие трансферы переросли в прибыльный бизнес для вовлеченных сторон, которые затем продают смешанную нефть как иракскую.

Трансферы корабль-корабль, не только у иракского побережья, но и в других местах, стали прежде всего иранским методом доставки сырой нефти иностранным покупателям на фоне санкций. Хотя добыча сырой нефти существенно уменьшился после повторного введения санкций США против Тегерана, страна все еще экспортирует свыше 800 тысяч баррелей в сутки по состоянию на первое полугодие этого года, по данным TankerTrackers.com.

Кто покупает нефть Ирана

Китай является крупнейшим покупателем нефти в Иране. На самом деле как сообщал Саймон Уоткинс в начале этого месяца для Oilprice.com, Китай запасался дешевой иранской сырьем.

Ссылаясь на неназванный источник нефтяной промышленности, близкий к министерству нефти Тегерана, Уоткинс заявил, что Китай с 1 июня по 21 июля купил около 8,1 миллиона баррелей иранской нефти. Официальные отчеты из Китая свидетельствуют, что в июне страна не импортировала ни иранского сырья.