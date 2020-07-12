США периодически накладывают все более жесткие санкции против Ирана из-за преступного режима. Несмотря на это исламская страна решает увеличить объемы добычи нефти.

Иран будет развивать нефтяную промышленность

Иран настроен развивать свою нефтяную промышленность, несмотря на санкции, введенные против страны, заявил министр нефти Ирана Биджан Зангане в эфире национального телевидения, передает Investing со ссылкой на Reuters.

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Мы не будем сдаваться ни при каких обстоятельствах. Мы должны увеличить свою мощность, чтобы при необходимости с полной силой мы могли выйти на рынок и возродить свою долю рынка,

– сказал Зангане.

Новый контракт в Иране

Министр выступил перед подписанием контракта на сумму 294 миллиона долларов между Национальной иранской нефтяной компанией и иранской компанией "Персия нефть и газ" на разработку нефтяного месторождения Яран, которое делится с соседним Ираком месторождением Меджон.

Соглашение направлено на добычу 39,5 миллиона баррелей нефти из нефтяного месторождения Яран в провинции Хузестан на юго-западе Ирана, сообщает иранское министерство нефти Министерства нефти SHANA.

Последствия санкций на нефтяную промышленность Ирана

После того как США вышли из ядерной сделки и наложили санкции на Иран, экспорт страны оценивается в 100-200 тысяч баррелей в день, что меньше на 2,5 миллиона по сравнению с апрелем 2018.

Производство сырья Ирана сократилось вдвое до примерно 2 миллионов баррелей.

Конфликт США и Ирана, напомним, особенно обострился с начала января 2020, когда в Ираке по приказу Трампа убили иранского генерала Сулеймани. С тех пор страны регулярно обмениваются резкими заявлениями.