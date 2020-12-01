В Европе выросла популярность таких платежных сервисов, как Klarna и ClearPay в период масштабных распродаж на Черную пятницу, которая в 2020 году выпала на 27 октября. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного поставщиком финансовых услуг Mollie, который охватывает 101 000 продавцов со всей Европы.

Согласно данным отчета Mollie, общее количество платежных операций, осуществленных в Черную пятницу в период с 2019 по 2020 год увеличилась на 56%, о чем пишет Finextra.

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Новые платежные привычки потребителей

Услуга "Покупай сейчас – плати потом" стала довольно популярной. На нее приходится 2,5% трансакций по сравнению с 1% в 2019 году. Именно Klarna, ClearPay и другие платежные платформы предлагают расчитываться таким способом.

Между тем, мобильные платежи все еще остаются нишевыми – таким образом было осуществлено лишь 0,25% трансакций в Черную пятницу, а в прошлом году еще меньше – всего 0,2%.

Логично, что такие финтех-компании, как Klarna, которые продемонстрировали превосходные успехи в этом году, были настолько популярными и в Черную пятницу. Такая тенденция только подчеркивает гибкость платежных привычек потребителей,

– отметил Кен Сендорс, коммерческий директор Mollie.

Недавнее исследование консалтинговой компании Capco показало, что за последний год десятки миллионов британцев покупали продукты или услуги по принципу "Покупай сейчас – плати потом".

Однако такая привычка имеет и ряд рисков. По данным исследования Mollie, более половины потребителей в возрасте 18-34 лет, которые пользовались услугой "Покупай сейчас – плати потом", просто не совершали платежи. Кроме того, почти две трети потребителей полагают, что такой сервис заставляет их тратить больше и повышает шансы стать должником.