Украинцы против: как изменилось отношение к МВФ после первого транша
Отношение украинцев к сотрудничеству с МВФ ухудшилось в июне после предоставления организацией первого транша в размере 2,1 миллиарда долларов.
Как украинцы относятся к сотрудничеству с МВФ
Более 60% украинцев считают, что сейчас лучше не сотрудничать с Международным валютным фондом и не получать новые кредиты. По сравнению с апрелем этот показатель вырос на 15%.
Об этом говорится в опросе КМИС (Киевского международного института социологии), проведенного с 20 по 23 июня 2020 года.
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Почти каждый четвертый украинец (24%) поддерживает сотрудничество с МВФ. зато в апреле такое сотрудничество поддерживал почти каждый третий украинец или украинка (32%).
Опрос КМИС
Сотрудничество Украины с МВФ: коротко
- Еще в декабря 2020 года утвердили 3-летнюю программу EFF в размере 5 миллиардов долларов.
- В начале пандемии размер помощи пообещали увеличить до 8 миллиардов долларов.
- Финальное утверждение программы откладывали из месяца в месяц, потому что Украина не могла принять банковский закон (так называемый "антиколомойський")
- Когда Украина его же приняла, то МВФ изменил условия и предложил 1,5 годовую программу stand-by в размере 5,5 миллиарда долларов.
- В июне программу утвердили и Украина получила первый транш – 2,1 миллиарда долларов.
- Чтобы получить следующие, нужно выполнить ряд условий.
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Нужно ли сотрудничать с МВФ
Несмотря на то, что многие украинцы не поддерживают сотрудничество Украины с МВФ, пока оно является необходимым и отделяет нас от угрозы дефолта. Об этом говорят эксперты, опрошенные 24 каналом.