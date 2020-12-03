Часть трансакций в Японии будут проводить с цифровым юанем в следующем году. Это шанс для Японии догнать мировой прогресс в цифровизации валют.

В Японии надеются ускорить развитие экономики, и обеспечить переход на безналичные платежи благодаря внедрению цифровой иены. Об этом сообщает "Минфин", ссылаясь на слова министра финансов Таро Асо.

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Почему вводят цифровую иену

С целью продвижения цифровизации при создании цифровой иены и проведении экспериментов с ней привлечено более 30 крупных банков, брокерских и телекоммуникационных компаний, коммунальных служб и розничных торговцев Японии. Это первый шаг на пути реализации планов центрального банка по переходу на цифровую валюту.

Эксперты уже отмечали отставание японской экономики от мирового тренда по внедрению крипто- и цифровых валют. Однако пока очевидно, что руководство страны намерено наверстать упущенное. Поэтому глобальные достижения в области финансовых технологий скоро станут доступны и на японском рынке.

Как запустят иену

Инициативная группа разработчиков из трех крупнейших японских банков создаст общую расчетную платформу, на которой запустят цифровую иену. Различные цифровые платформы в Японии конкурируют и остаются несовместимыми друг с другом, в отличие от Китая, где на рынке доминирует несколько крупных площадок.

В Японии есть много цифровых платформ, но ни одна из них не является достаточным большой, чтобы проводить наличные платежи,

– отметил председатель инициативной группы Хироми Ямаока.

На начальных этапах право эмиссии цифровой валюты имеют только несколько частных банков. В случае положительного результата цифровую иену смогут эмитировать и другие финучреждения страны.

Интересно, что Япония входит в перечень стран, которые чаще всего используют наличные. Безналичные расчеты составляют лишь 20% от общего объема. Это намного ниже, чем в США (45%) или Китае (70%).

Цифровая валюта в мире

Более половины центробанков в мире изучают вопрос выпуска собственной цифровой валюты, согласно данным Всемирного банка на 2019 год. Зато 15% приняли решение этого не делать вообще.

Напомним, что и Украина движется в похожем направлении. Вчера, 3 декабря, Верховная Рада приняла законопроект о виртуальных активах. А в НБУ заявили о серьезных намерениях по выпуску цифровой гривны.