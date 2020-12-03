Япония запускает в обращение цифровую иену в 2021 году: что это значит
Часть трансакций в Японии будут проводить с цифровым юанем в следующем году. Это шанс для Японии догнать мировой прогресс в цифровизации валют.
В Японии надеются ускорить развитие экономики, и обеспечить переход на безналичные платежи благодаря внедрению цифровой иены. Об этом сообщает "Минфин", ссылаясь на слова министра финансов Таро Асо.
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Почему вводят цифровую иену
С целью продвижения цифровизации при создании цифровой иены и проведении экспериментов с ней привлечено более 30 крупных банков, брокерских и телекоммуникационных компаний, коммунальных служб и розничных торговцев Японии. Это первый шаг на пути реализации планов центрального банка по переходу на цифровую валюту.
Эксперты уже отмечали отставание японской экономики от мирового тренда по внедрению крипто- и цифровых валют. Однако пока очевидно, что руководство страны намерено наверстать упущенное. Поэтому глобальные достижения в области финансовых технологий скоро станут доступны и на японском рынке.
Как запустят иену
Инициативная группа разработчиков из трех крупнейших японских банков создаст общую расчетную платформу, на которой запустят цифровую иену. Различные цифровые платформы в Японии конкурируют и остаются несовместимыми друг с другом, в отличие от Китая, где на рынке доминирует несколько крупных площадок.
В Японии есть много цифровых платформ, но ни одна из них не является достаточным большой, чтобы проводить наличные платежи,
– отметил председатель инициативной группы Хироми Ямаока.
На начальных этапах право эмиссии цифровой валюты имеют только несколько частных банков. В случае положительного результата цифровую иену смогут эмитировать и другие финучреждения страны.
Цифровая валюта в мире
Более половины центробанков в мире изучают вопрос выпуска собственной цифровой валюты, согласно данным Всемирного банка на 2019 год. Зато 15% приняли решение этого не делать вообще.
Напомним, что и Украина движется в похожем направлении. Вчера, 3 декабря, Верховная Рада приняла законопроект о виртуальных активах. А в НБУ заявили о серьезных намерениях по выпуску цифровой гривны.
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