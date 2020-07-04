Ведущие европейские экономисты начали намекать на то, что, возможно, пришло время сдерживать потоки денег, которые выделяются правительствами стран для сдерживания негативных последствий коронавируса для экономики.

По словам главного экономиста Банка Англии Энди Халдейна, экономическая ситуация в Великобритании резко отскочила от тех негативных прогнозов, о которых говорили аналитики ранее, пишет Markets Insider. Такие выводы эксперт делает на основе тщательного изучения бизнес-климата страны.

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Мысли экономиста Банка Англии касательно экономики Великобритании

Одной из причин стабилизации экономики Великобритании Халденйн называет рост потребительских расходов. Он отметил, что британские домохозяйства сейчас начали использовать деньги, которые они экономили еще до начала пандемии.

Также Халдейн утверждает, что открытие пабов, ресторанов, гостиниц, кинотеатров и магазинов в субботу, 4 июля, станет еще одним стимулом для увеличения уровня расходов потребителей. По его словам, спрос на такие заведения и их услуги достаточно "активный".

В прошлом месяце Банк Англии решил добавить еще 100 млрд фунтов стерлингов (125 млрд долларов) для стимулирования восстановления финансовых рынков, пострадавших от пандемии коронавируса. Это решение было согласовано комитетом по денежно-кредитной политики. Количество голосов варьировались в диапазоне 8 против 1. Единственным, кто был не согласен с решением о выделении этих средств, стал Энди Халдейн.

По его мнению, сегодня важно сохранить денежный показатели страны на таком уровне, какой он есть сейчас, а не, наоборот, продолжать ослаблять его. Халдейн заявил, что, вероятно, уровень безработицы в Великобритании может ухудшиться во второй половине 2020 года. Поэтому схема сокращения расходов будет сужаться, что требует дополнительных решений власти страны и регулятора. Однако пока об этом еще рано говорить, добавил Халдейн.

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Позиция экономиста ЕЦБ

Филипп Лэйн, главный экономист Европейского центрального банка (ЕЦБ), более осторожно высказывается касательно восстановления экономики. В недавнем интервью Reuters эксперт отметил, что европейскую экономику ждет долгий период позитивных данных по сравнению с резким спадом в апреле.

По словам Лейна, даже в случае самого плохого сценария инфляция в Европе не достигнет отрицательных значений. Однако он не может точно спрогнозировать, какой будет ситуация в среднесрочной перспективе.

Если говорить о негативных потрясениях для экономики Европы, Лейн считает, что они носят временный характер.

Я не вижу в мире слишком негативных потрясений для экономики. Поэтому центральные банки все еще могут наладить ситуацию,

– говорит Филлип Лейн.

Экономист ЕЦБ предупредил, что, возможно, еще слишком рано говорить о том, что экономика европейских стран сможет вернуться к уровню еще перед началом пандемии до 2022 года.

Однако и Халдейн, и Лейн соглашаются с тем, что центральным банкам нужно дождаться новых данных, чтобы понимать, как действовать дальше, а не продолжать выделять многомиллиардные суммы.