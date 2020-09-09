Третья в мире экономика упала в апреле-июне на 28%, что значительно больше, чем прогнозировали аналитики. В чем причина падения и чего ждать дальше, читайте на Финансы 24.

Правительство Японии заявило, что в годовом измерении ВВП Японии сократился на 28,1% по сравнению с 27,8%, которые подавали в прошлом месяце. Об этом пишет Washington Times.

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Почему экономика Японии упала

Пандемия коронавируса, из-за которой люди остаются дома, рестораны и магазины пустые, а сфера туризма фактически остановилась, помешала всей мировой экономике и многим компаниям. Но пандемия особенно негативно повлиял на экономику Японии, которая зависит от экспорта.

Другие данные, опубликованные во вторник, свидетельствуют о том, что денежные поступления несколько улучшаются, а потребительские расходы и другая деловая активность, как ожидается, восстанавливаются после резкого падения, когда страна пыталась взять под контроль пандемию коронавируса.

Однако данные показывают, что росту трудно набрать темп, что свидетельствует об очень постепенном и длительнои восстановление после обвала. Поэтому ближайшая перспектива остается сложной,

– говорится в комментарии Oxford Economics.

В отчетном квартале экономика сократилась на 7,9%, согласно пересмотренным данным, по сравнению с 7,8% в предыдущих данных.

Последний раз экономика Японии испытывала стремительного падения в первом квартале 2009 – 17,8%. Интересно, что именно это падение после финансового кризиса 2008 считалось худшим падением со времен Второй мировой войны.

Пандемия лишь усугубила проблемы Японии, в четвертом квартале прошлого года также сократилось на 7% и вошла в рецессию быстрее других стран.

Улучшит ли ситуацию новый премьер

Возобновление роста будет приоритетом, поскольку страна готовится избрать нового лидера на замену премьер-министру Синдзо Абэ, который подает в отставку по состоянию здоровья. На следующей неделе ожидается голосование среди членов правительственной партии.

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Предыдущий премьер-министр Синдзо Абэ сосредоточил свою политику "абеномикы" на поддержке экономики через чрезвычайно легкое кредитования и дерегуляции. Этот подход в основном опирался на смягчение монетарного режима центральным банком и помог прекратить года дефляции. Но он никогда не достиг устойчивых темпов роста, на которые был нацелен Абэ.

Ожидается, что все кандидаты на его место будут продолжать его политику.