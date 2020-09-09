Экономика Японии обрушилось на рекордные 28% во втором квартале
Третья в мире экономика упала в апреле-июне на 28%, что значительно больше, чем прогнозировали аналитики. В чем причина падения и чего ждать дальше, читайте на Финансы 24.
Правительство Японии заявило, что в годовом измерении ВВП Японии сократился на 28,1% по сравнению с 27,8%, которые подавали в прошлом месяце. Об этом пишет Washington Times.
Интересное исследование Какие компании легче переживают коронакризу
Почему экономика Японии упала
Пандемия коронавируса, из-за которой люди остаются дома, рестораны и магазины пустые, а сфера туризма фактически остановилась, помешала всей мировой экономике и многим компаниям. Но пандемия особенно негативно повлиял на экономику Японии, которая зависит от экспорта.
Другие данные, опубликованные во вторник, свидетельствуют о том, что денежные поступления несколько улучшаются, а потребительские расходы и другая деловая активность, как ожидается, восстанавливаются после резкого падения, когда страна пыталась взять под контроль пандемию коронавируса.
Однако данные показывают, что росту трудно набрать темп, что свидетельствует об очень постепенном и длительнои восстановление после обвала. Поэтому ближайшая перспектива остается сложной,
– говорится в комментарии Oxford Economics.
В отчетном квартале экономика сократилась на 7,9%, согласно пересмотренным данным, по сравнению с 7,8% в предыдущих данных.
Последний раз экономика Японии испытывала стремительного падения в первом квартале 2009 – 17,8%. Интересно, что именно это падение после финансового кризиса 2008 считалось худшим падением со времен Второй мировой войны.
Улучшит ли ситуацию новый премьер
Возобновление роста будет приоритетом, поскольку страна готовится избрать нового лидера на замену премьер-министру Синдзо Абэ, который подает в отставку по состоянию здоровья. На следующей неделе ожидается голосование среди членов правительственной партии.
Полезно знать Куда движется экономика США и как украинцам на этом заработать
Предыдущий премьер-министр Синдзо Абэ сосредоточил свою политику "абеномикы" на поддержке экономики через чрезвычайно легкое кредитования и дерегуляции. Этот подход в основном опирался на смягчение монетарного режима центральным банком и помог прекратить года дефляции. Но он никогда не достиг устойчивых темпов роста, на которые был нацелен Абэ.
Ожидается, что все кандидаты на его место будут продолжать его политику.