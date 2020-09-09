В европейской инвестиционной компании Amundi считают, что мировая экономика все еще находится в "нескольких кварталах" от уровня еще до начала пандемии коронавируса. Однако в третьем квартале основные показатели начали постепенно восстанавливаться.

Из всех стран мира, которые все еще находятся на этапе восстановления от последствий пандемии, только экономика Китая может полностью стабилизироваться до конца 2020 года, сообщает Markets Insider.

Дно уже удалось пройти, однако экономика, похоже, не сможет выйти из него достаточно быстро,

– отметили аналитики Amundi в своей заметке к клиентам.

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Что прогнозируют специалисты Amundi

По словам экспертов инвестиционной компании, состояние экономики зависит еще и от того, когда будет изготовлена ​​вакцина от коронавируса. В частности, по последним данным ожидается, что такой препарат появится в середине 2021 года.

В результате Amundi снизила свой экономический прогноз на 2020 год. В компании предполагают, что в этом году мировой ВВП сократится на 3,5%-4,7% по сравнению с 2019 годом. Прошлый прогноз Amundi предусматривал снижение этого показателя на уровне от 2,9% до 4,2%.

Также инвестиционная компания представила прогноз по уровню мирового ВВП и на 2021 год. В частности, показатель будет двигаться в сторону роста в диапазоне от 4,4% до 5,7%. Ранее аналитики предсказывали, что в следующем году мировой ВВП вырастет на 4,1%-5,1%.



Динамика ВВП в разных странах мира / График Amundi Asset Management

После длительного локдауна произошло восстановление активности рынков, начиная с мая-начала июня. Однако впоследствии темпы этого восстановления замедлились, а с конца июля и в августе снова начали ускоряться,

– утверждают в Amundi.

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Как восстанавливается экономика Китая: последние данные

Данные по Китаю демонстрируют то, что экономика продолжает восстанавливаться. Особенно это ощутимо в промышленной индустрии и секторе услуг .

. Кроме того, ВВП Китая во втором квартале 2020 года увеличился на 3,2%. Такой рост показателя свидетельствует, что экономика страны на пути к V-образному восстановлению, и худший период она уже пережила.