Мировой внутренний валовой продукт (ВВП) вернется к уровню, зафиксированному еще до начала пандемии коронавируса, к середине 2021 года.

Об этом заявили представители Deutsche Bank, сообщает Investing.com. Также они добавили, что слишком высокий уровень долга и политическая нестабильность могут повысить риск возникновения финансового кризиса.

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Мировая экономика в условиях пандемии

Эксперты фиксируют более сильный, чем ожидалось ранее, рост мировой экономики в течение последних месяцев.

Восстановление мировой экономики после масштабного обвала зимой и весной в результате пандемии COVID-19 проходит значительно быстрее, чем мы ранее прогнозировали,

– написал в записке к клиентам Питер Хупер, руководитель отдела экономических исследований в Deutsche Bank.

В финансовом учреждении утверждают, что сегодня уровень мирового ВВП находится на полпути к показателям, установленных еще до начала пандемии.

Теперь мы видим, что путь полного восстановления завершится к середине 2021 года,

– отметили в Deutsche Bank.

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