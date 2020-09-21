Когда мировая экономика полностью восстановится от последствий пандемии: прогноз Deutsche Bank
Мировой внутренний валовой продукт (ВВП) вернется к уровню, зафиксированному еще до начала пандемии коронавируса, к середине 2021 года.
Об этом заявили представители Deutsche Bank, сообщает Investing.com. Также они добавили, что слишком высокий уровень долга и политическая нестабильность могут повысить риск возникновения финансового кризиса.
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Мировая экономика в условиях пандемии
Эксперты фиксируют более сильный, чем ожидалось ранее, рост мировой экономики в течение последних месяцев.
Восстановление мировой экономики после масштабного обвала зимой и весной в результате пандемии COVID-19 проходит значительно быстрее, чем мы ранее прогнозировали,
– написал в записке к клиентам Питер Хупер, руководитель отдела экономических исследований в Deutsche Bank.
В финансовом учреждении утверждают, что сегодня уровень мирового ВВП находится на полпути к показателям, установленных еще до начала пандемии.
Теперь мы видим, что путь полного восстановления завершится к середине 2021 года,
– отметили в Deutsche Bank.
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Предыдущие прогнозы Deutsche Bank
- Финансовое учреждение повысило свой прогноз касательно уровня мирового ВВП до -3,9% после того, как в мае ожидала снижения показателя в 2020 году на -5,9% по сравнению с 2019 годом.
- На 2021 год в Deutsche Bank повысили свой прогноз роста ВВП с 5,3% до 5,6%.