Экономика Швеция сократилась на 8,6% за второй квартал. Страна не закрывалась на карантин и не вводила ограничений как делали большинство стран мира.

Швеция не смогла избежать рекордного экономического спада, несмотря на то, что применила один из самых гибких подходов в Европе по преодолению пандемии COVID-19, пишет Bloomberg.

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ВВП во втором квартале упал на 8,6%, значительно больше, чем прогнозировали экономисты. Хотя это рекордное падение для страны, оно все же меньше, чем в других частях Европы. Испания, Франция и Италия отчитались о двузначном сокращение, даже экономика Германии снизилась на 10%.

Швеция не вводила локдауну

В отличие от своих соседей, Швеция воздержалась от введения обязательного карантина. Такая стратегия вызвала более высокий уровень смертности, чем в других северных странах Европы.

Резкое сокращение шведской экономики во втором квартале подтверждает, что она не была защищена, несмотря на мягкие ограничения со стороны власти,

– сказал экономист Дэвид Оксли.

Однако, добавил эксперт, "экономический кризис в первой половине года находится в совершенно другой лиге, чем ужас, наблюдаемых в других частях Европы".

Премьер-министр Стефан Лофвен признал, что с самого начала нужно было делать больше тестирований и защитить пожилых людей.

Почему экономика Швеция таки упала

Швеция – часть глобализированной мировой экономики. Поэтому она зависит от других. Поскольку страна экспортно ориентирована, то недополучила значительных поступлений в бюджет, а количество безработных выросло.

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Сейчас перед страной, ориентированной на экспорт, возникает вызов: как восстановиться, не слишком пугая рынок труда из-за слабого мирового спроса,

– сказала экономист Иоганна Жансон.