Разрыв между уровнем жизни в Польше и Украине растет. В Минэкономики объяснили почему страна-сосед Украины так экономически вырвалась вперед.

Почему экономика Польши лучше

Экономика Польши стремительнее развивается, чем украинская благодаря многомиллиардной помощи стран Евросоюза, которой лишена Украина, рассказал заместитель министра экономики Тарас Качка в эфире телеканала "Украина 24", пишет 24 канал.

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Мы можем очень много смотреть на Польшу, я лично завидую определенной степени, но надо помнить, что Польша сегодня получает миллиардные трансферты из Европейского Союза на развитие своей инфраструктуры. А мы программу "Большая стройка" ведем за свой счет. Польша это делала и делает дальше за счет Евросоюза,

– заявил Качка.

Как отметил чиновник, "есть определенные вещи, которые позволяют быстрее тем самым полякам двигаться".

"Мы движемся медленнее, потому что нам этих дополнительных десятков миллиардов долларов грантов не поступает, потому что мы в свое время в начале 90-х "подскользнулись" с европейской интеграцией. Сейчас это все создает проблемы", – сказал он.

Польша выйдет из кризиса с наименьшими потерями в ЕС

Как ранее заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, в Польше будет самое низкое падение ВВП среди стран Евросоюза в 2020 При этом стране выделили самую большую сумму на борьбу с COVID-19 – 7,43 миллиарда евро. При том, что страна была далека от лидеров по заболеванию. К примеру, на Италию, где в то время заболевание было высоким, выделили значительно меньшую сумму – 2,32 миллиарда евро.

Тоже самое было и в кризис 2008 года. Страна вместе с Германией лучше всех сопротивлялась кризису. На это были 4 причины: