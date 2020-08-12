Экономика Великобритании вошла в серьезную рецессию: обращение министра финансов и прогнозы
Объемы производства в Великобритании во втором квартале 2020 года сократились на 20,4%. Это стало худшим квартальным спадом для страны, когда начали фиксировать такие показатели.
В результате Великобритания углубилась в самую серьезную рецессию из всех крупных экономик мира, сообщает CNN.
Обвал ВВП страны во втором квартале 2020 года (с апреля по июль) считается наихудшим с момента установления квартального рекорда в 1955 году. В первом квартале этого года ВВП Великобритании опустился на 2,2%, что тоже стало серьезным падением для государства.
Сравнение: Почему экономика Украины отстала от Польши: объяснение Кабмина
Насколько экономика Великобритании пострадала от пандемии
В отраслях, которые наиболее подлежат выполнению требований правительства по сдерживанию распространения коронавируса – сфера услуг, строительства и производство – наблюдалось рекордное падение.
Сегодняшние цифры подтверждают то, что наступили сложные времена. Сотни тысяч британцев уже потеряли работу, и, к сожалению, в ближайшие месяцы без постоянного заработка останутся еще больше людей. Перед нами впереди сложный выбор, но мы справимся, и я могу заверить всех жителей страны, никто не останется без возможностей и надежд,
– заявил министр финансов Великобритании Риши Сунак.
Риши Сунак, министр финансов Великобритании / Фото Flickr
По сравнению с концом 2019 года, объемы производства в Великобритании в течение первых шести месяцев упали на 22,1%. Это худший результат, чем в Германии, Франции и Италии, и этот показатель в два раза больше, чем в США (10,6%).
Интересно: Карантин в США был недостаточно жестким: член Федрезерва настаивает на дополнительной изоляции
Карантин в Великобритании: как все начиналось и к чему привело
Великобритания ввела жесткий карантин на две недели позже, чем Италия, на 10 дней позже, чем Испания и на неделю позже, чем Франция, несмотря на активный рост количества больных коронавирус. Соответственно, потребовалось больше времени на сдерживание распространения COVID-19, поэтому предприятия вынуждены были длительное время не работать.
Например, Италия разрешила возобновить работу ресторанов, кафе и парикмахерских в середине мая. А вот Великобритания вынуждена была ждать до 4 июля, чтобы сделать то же самое.
Британская экономика зависит от расходов населения, что во втором квартале 2020 года продемонстрировало рекордное падение. Ведь потребители, вынужденые постоянно находиться дома, тратили меньше денег и стали больше экономить. Кроме того, миллионы работников просто уволили.
Динамика ВВП Великобритании / График BBC
-
Что прогнозируют эксперты
Каллум Пикеринг, старший экономист Berenberg, заявил, что данные по ВВП Великобритании не будут говорить ни о чем хорошем к концу 2020 года.
Как правило, данные о рецессии подвергаются серьезным изменениям. Однако, если принимать во внимание сильнее, чем ожидалось, сокращение ВВП, то существует риск, что прогноз по этому показателю ухудшится и нужно будет ожидать снижения ВВП на 9,5% за весь 2020 год,
– отметил Пикеринг.