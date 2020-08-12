Объемы производства в Великобритании во втором квартале 2020 года сократились на 20,4%. Это стало худшим квартальным спадом для страны, когда начали фиксировать такие показатели.

В результате Великобритания углубилась в самую серьезную рецессию из всех крупных экономик мира, сообщает CNN.

Обвал ВВП страны во втором квартале 2020 года (с апреля по июль) считается наихудшим с момента установления квартального рекорда в 1955 году. В первом квартале этого года ВВП Великобритании опустился на 2,2%, что тоже стало серьезным падением для государства.

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Насколько экономика Великобритании пострадала от пандемии

В отраслях, которые наиболее подлежат выполнению требований правительства по сдерживанию распространения коронавируса – сфера услуг, строительства и производство – наблюдалось рекордное падение.

Сегодняшние цифры подтверждают то, что наступили сложные времена. Сотни тысяч британцев уже потеряли работу, и, к сожалению, в ближайшие месяцы без постоянного заработка останутся еще больше людей. Перед нами впереди сложный выбор, но мы справимся, и я могу заверить всех жителей страны, никто не останется без возможностей и надежд,

– заявил министр финансов Великобритании Риши Сунак.



Риши Сунак, министр финансов Великобритании / Фото Flickr

По сравнению с концом 2019 года, объемы производства в Великобритании в течение первых шести месяцев упали на 22,1%. Это худший результат, чем в Германии, Франции и Италии, и этот показатель в два раза больше, чем в США (10,6%).

Экономика Великобритании понесла потерю 730 тысяч рабочих мест с тех пор, как был введен карантин из-за пандемии коронавируса и закрылась ряд предприятий. Молодежь, пожилые люди и самозанятые лица пострадали больше всего от кризиса, вызванного COVID-19.

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Карантин в Великобритании: как все начиналось и к чему привело

Великобритания ввела жесткий карантин на две недели позже, чем Италия, на 10 дней позже, чем Испания и на неделю позже, чем Франция, несмотря на активный рост количества больных коронавирус. Соответственно, потребовалось больше времени на сдерживание распространения COVID-19, поэтому предприятия вынуждены были длительное время не работать.

Например, Италия разрешила возобновить работу ресторанов, кафе и парикмахерских в середине мая. А вот Великобритания вынуждена была ждать до 4 июля, чтобы сделать то же самое.

Согласно данным Национальной службы статистики Великобритании, ослабление некоторых ограничений в июне, среди которых было повторное открытие продовольственных магазинов, стало значительным импульсом для экономики страны. Так, ВВП вырос на 8,7% по сравнению с прошлым месяцем.

Британская экономика зависит от расходов населения, что во втором квартале 2020 года продемонстрировало рекордное падение. Ведь потребители, вынужденые постоянно находиться дома, тратили меньше денег и стали больше экономить. Кроме того, миллионы работников просто уволили.



Динамика ВВП Великобритании / График BBC

Что прогнозируют эксперты

Каллум Пикеринг, старший экономист Berenberg, заявил, что данные по ВВП Великобритании не будут говорить ни о чем хорошем к концу 2020 года.

Как правило, данные о рецессии подвергаются серьезным изменениям. Однако, если принимать во внимание сильнее, чем ожидалось, сокращение ВВП, то существует риск, что прогноз по этому показателю ухудшится и нужно будет ожидать снижения ВВП на 9,5% за весь 2020 год,

– отметил Пикеринг.