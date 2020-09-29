Золото всегда было стабильным активом во времена кризиса. Какая цена золота сейчас и почему она будет расти, читайте на Финансы 24.

Инвесторы должны вкладывать свои деньги в золото сейчас, поскольку оно показывает хорошие результаты накануне таких рисковых событий, как выборы в США, заявил UBS Global Wealth Management CNBC.

Нам нравится золото, поскольку мы думаем, что золото, вероятно, достигнет около 2000 долларов за унцию к концу года,

– заявил главный региональный директор фирмы Келвин Тэй.

Он добавил, что недавнее падение золота создало удачный момент для инвесторов зайти в этот актив.

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Цена золота

Цены на золото в этом году достигли рекордных высот и впервые в истории превысили 2000 долларов за унцию. Однако недавно цены снова снизились и в последний раз торговались на уровне около 1880 долларов за унцию.

Драгоценный металл также привлекателен благодаря низкой процентной ставке в США, отметил Тэй.

Если процентные ставки останутся низкими, как пообещала ФРС, альтернативная стоимость содержания золота ​– некоммерческого актива ​– будет "достаточно низкой", добавил он. Это связано с тем, что инвесторы не отказываются от процентов, которые в противном случае зарабатываются на доходности активов.

Китайские облигации вместо американских и европейских

Тей также рекомендовал инвесторам вкладывать немного денег в государственные облигации Китая, поскольку они будут включены в основной индекс FTSE Russell's World Government Bond Index. Включения, которое состоится с октября 2021, должно привести к поступлению миллиардов долларов в Китай.

Тей отметил, что доходность государственных облигаций Китая на 2,5% выше, чем в других регионах, по сравнению с доходностью США на 0,6% и в Европе.

Это действительно высокая отдача для очень качественного правительства с очень сильными балансами,

​– сказал эксперт.