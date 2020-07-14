Из-за нестабильной политической ситуации Ливии в очередной раз пришлось остановить экспорт нефти. Страна обвиняет Объединенные Арабские Эмираты в блокаде.

Национальная нефтяная корпорация Ливии снова объявила форс-мажор в экспорте, обвинив Объединенные Арабские Эмираты в блокаде. Хаос продолжает охватывать нефтяную промышленность страны, пишет Investing со ссылкой на Bloomberg.

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Почему Ливия остановила экспорт

Национальная нефтяная корпорация заявила в воскресенье, что ОАЭ поручило восточным войскам в Ливии прекратить добычу нефти. Североафриканская страна возобновила экспорт только за 2 дня до того, как военачальник Востока Халифа Хафтар приказал остановить экспорт.

ОАЭ, вместе с Россией и Египтом, поддерживает армию Хафтара, которая настаивала на продолжении блокады и заявила, что танкер, который получил разрешение на загрузку нефти в порту Эс Сидер, – лишь исключение.

Указание Эмиратов сильно разочаровывает, особенно после повторных заявлений высокопоставленных представителей ОАЭ на прошлой неделе в поддержку международных усилий по восстановлению добычи нефти в Ливии,

– говорится в сообщении нефтяной компании.

ОАЭ не ответило публично на обвинения корпорации, но министр иностранных дел Анвар Гаргаш в понедельник написал, что его страна хочет как можно быстрее вернуть добычу нефти в Ливии. При этом хотят убедиться, что деньги от нефтяной промышленности не пойдут на разжигание еще больших конфликтов. "Мы продолжаем работать для немедленного прекращения огня и возвращения к политическому процессу", – заявил министр.

Ранние Ливийская национальная нефтяная компания обвинила российских наемников в саботаже операций на крупнейшем нефтяном месторождении страны Шарари.

Военный конфликт в Ливии

Ливия находится в центре войны между разными регионами внутри страны и остается разделенной между правительством, которое признает ООН, в столице Триполи, где есть штаб-квартира Национальной нефтяной корпорации, и администрацией на Востоке, с которой конкурируют.

Блокада Хафтара, которая началась в январе, привела к тому, что производство сырья в Ливии упала до около 100 тысяч баррелей в день от 1,2 миллиона и стоило стране в 7 миллиардов долларов потерянных доходов, сообщает центральный банк. Добыча нефти в Ливии в начале 2011 года составил 1,6 миллиона баррелей в день перед гражданской войной.