В JPMorgan назвали три причины, почему биткойн будет расти в долгосрочной перспективе. Подробнее об этом читайте на Финансы 24.

JPMorgan, инвестиционный банковский гигант с капитализацией в 316 миллиардов долларов, заявил, что потенциальный долгосрочный рост для биткойнов является "существенным", пишет Cointelegraph. Эта новая оптимистичная позиция по доминирующей криптовалюте появилась после того, как PayPal разрешил своим пользователям покупать и продавать криптовалюту.

Подробнее PayPal и Venmo будут принимать платежи в криптовалюте: детали решения

Одной из причин, почему биткойн расти, является его конкуренция с золотом.

Потенциальный долгосрочный рост биткойна будет значительным, если он будет более интенсивно конкурировать с золотом как "альтернативной" валютой. Мы так считаем, учитывая, что миллениалы со временем станут более важной составляющей вселенной инвесторов,

– говорится в отчете.

Аналитики отметили, что пока есть огромный разрыв между золотом и биткойном. По меньшей мере 2,6 триллиона хранятся в фондах, торгующихся на бирже золотом, а рыночная капитализация биткойна составляет 240 миллиардов долларов.

JPMorgan называют на три основные причины для роста биткойна: