Из-за кризиса доллар оказался под угрозой, на что указывают эксперты, в частности Стивен Роуч прогнозирует конец эры доминирования доллара. Сможет ли китайский юань заменить американский доллар в мире, читайте на Финансы 24.

CNBC поговорили с Ебрагим Рахбара, руководителем глобального анализа валютных курсов Citi о перспективах китайского юаня.

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Заменит ли юань доллар

Не ожидайте, что китайский юань станет альтернативой доллару или американским ценным бумагам в качестве "безопасного актива" в ближайшее время,

– говорит Ебрагим Рахбара.

Эксперт скептически относится к возможности китайского юаня стать безопасным активом, то есть таким, в который вкладываются инвесторы в условиях кризиса, чтобы гарантированно не потерять свои сбережения.

Что должен иметь безопасный актив

Рахбара пояснил, что так называемые безопасные активы обычно имеют определенные признаки. Во-первых, отмечает аналитик, они, как правило, предлагают долгосрочную функцию хранения сбережений. В краткосрочной перспективе, добавил он, они также предоставляют "убежище" во время "периодов кризиса".

Понятно, что юань не квалифицируется как безопасный актив,

– сказал рахбара.

"Вы не можете входить и выходить, как с точки зрения того, как легко получить доступ к местным финансовым рынкам, так и потому, что ликвидности просто нет в большом количестве активов все еще", – сказал он.

Как следствие, даже если прогнозы для китайской экономики и ее финансовых рынков является "в основном более оптимистичными", юань имеет "очень-очень долгий путь вперед", прежде чем он может стать реальной альтернативой доллару, сказал аналитик.

Эксперт добавляет, что евро имеет больше шансов вступить в борьбу с долларом за доминирование, но не юань.

Что происходит с китайским юанем

В последние дни юань заметно укрепился после значительного роста китайских акций. Юань торговался на уровне 6,99 за доллар по состоянию на утро четверга. Отметим, что с начала месяца курс по отношению к доллару был выше 7,05.

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Эксперт признает, что китайская экономика сейчас развивается быстрее, чем американская, а потому китайский юань будет держаться ниже отметки в 7.