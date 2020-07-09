Юань вместо доллара: заменит ли китайская валюта американскую – мнение эксперта
Из-за кризиса доллар оказался под угрозой, на что указывают эксперты, в частности Стивен Роуч прогнозирует конец эры доминирования доллара. Сможет ли китайский юань заменить американский доллар в мире, читайте на Финансы 24.
CNBC поговорили с Ебрагим Рахбара, руководителем глобального анализа валютных курсов Citi о перспективах китайского юаня.
Интересно Валюта будущего: популярный транспортный сервис Китая протестует цифровой юань
Заменит ли юань доллар
Не ожидайте, что китайский юань станет альтернативой доллару или американским ценным бумагам в качестве "безопасного актива" в ближайшее время,
– говорит Ебрагим Рахбара.
Эксперт скептически относится к возможности китайского юаня стать безопасным активом, то есть таким, в который вкладываются инвесторы в условиях кризиса, чтобы гарантированно не потерять свои сбережения.
Что должен иметь безопасный актив
Рахбара пояснил, что так называемые безопасные активы обычно имеют определенные признаки. Во-первых, отмечает аналитик, они, как правило, предлагают долгосрочную функцию хранения сбережений. В краткосрочной перспективе, добавил он, они также предоставляют "убежище" во время "периодов кризиса".
Понятно, что юань не квалифицируется как безопасный актив,
– сказал рахбара.
"Вы не можете входить и выходить, как с точки зрения того, как легко получить доступ к местным финансовым рынкам, так и потому, что ликвидности просто нет в большом количестве активов все еще", – сказал он.
Как следствие, даже если прогнозы для китайской экономики и ее финансовых рынков является "в основном более оптимистичными", юань имеет "очень-очень долгий путь вперед", прежде чем он может стать реальной альтернативой доллару, сказал аналитик.
Что происходит с китайским юанем
В последние дни юань заметно укрепился после значительного роста китайских акций. Юань торговался на уровне 6,99 за доллар по состоянию на утро четверга. Отметим, что с начала месяца курс по отношению к доллару был выше 7,05.
Подробнее Китайские акции растут 8 дней подряд: фондовые рынки побили годовые рекорды
Эксперт признает, что китайская экономика сейчас развивается быстрее, чем американская, а потому китайский юань будет держаться ниже отметки в 7.