Жизнь после кризиса: как набирает обороты экономика Китая
Индекс деловой активности (PMI) вырос до 52,8 пункта в июле с июньских 51,2. Это самый быстрый взлет с января 2011 года.
Производство в Китае растет самыми быстрыми темпами почти за десятилетие. Такая динамика свидетельствует о том, что восстановление экономики начинает набирать обороты, пишет CNN.
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Экономист Джулиан Эванс-Притчард отмечает, что увеличение производства может компенсировать плохую динамику в других областях, включая сферу услуг. Дополнительный стимул сектору придает пакет поддержки со стороны государства объемом 500 миллиардов долларов.
Однако аналитики указывают на слабые места экономики Китая. Экспорт сокращается семь месяцев подряд, поскольку коронавирус негативно влияет на спрос. Рынок труда также находится в кризисе.
Мы предупреждаем, что показатели PMI могут снизиться в ближайшие месяцы, поскольку во всем мире темпы восстановления замедляются, — отмечают эксперты финансовой компании Nomura.
На следующем этапе Китай намерен оптимизировать планирование единообразного порядка работы по противостоянию эпидемии COVID-19 и социально-экономическое развитие, прилагать более активные усилия для реализации запланированных на год целей, а также содействовать восстановлению мировой экономики и поддерживать глобализацию.