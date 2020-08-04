Индекс деловой активности (PMI) вырос до 52,8 пункта в июле с июньских 51,2. Это самый быстрый взлет с января 2011 года.

Производство в Китае растет самыми быстрыми темпами почти за десятилетие. Такая динамика свидетельствует о том, что восстановление экономики начинает набирать обороты, пишет CNN.

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Экономист Джулиан Эванс-Притчард отмечает, что увеличение производства может компенсировать плохую динамику в других областях, включая сферу услуг. Дополнительный стимул сектору придает пакет поддержки со стороны государства объемом 500 миллиардов долларов.

Китайская экономика первой в мире начала рост после пандемии коронавируса. ВВП страны вырос на 3,2 процента во втором квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Однако аналитики указывают на слабые места экономики Китая. Экспорт сокращается семь месяцев подряд, поскольку коронавирус негативно влияет на спрос. Рынок труда также находится в кризисе.

Мы предупреждаем, что показатели PMI могут снизиться в ближайшие месяцы, поскольку во всем мире темпы восстановления замедляются, — отмечают эксперты финансовой компании Nomura.

На следующем этапе Китай намерен оптимизировать планирование единообразного порядка работы по противостоянию эпидемии COVID-19 и социально-экономическое развитие, прилагать более активные усилия для реализации запланированных на год целей, а также содействовать восстановлению мировой экономики и поддерживать глобализацию.