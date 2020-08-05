Быстро получить доход можно от сезонных инвестиций. В активы каких компаний стоит инвестировать летом и осенью, читайте на Финансы 24.

Нефть, золото, доллар или акции таких гигантов, как Apple, Amazon и Microsoft всегда были популярными среди инвесторов. Однако, делая сезонные инвестиции, можно получить большую и быструю прибыль. 24 канал расспросил об этом специалиста.

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Александр Собко, аналитик Международной Академии биржевой торговли, объясняет, что нужно учитывать сезон, когда инвестируете в компанию. Лето – традиционное время отпусков.

Если говорить о тех активах, в которые стоит вкладываться летом, то это активы компаний, занимающихся продажей товаров для ремонта и строительства (например, Home Depot), а также активы компаний туристического бизнеса (TripAdvisor),

– рассказал эксперт.

Что такое сезонное инвестирование Сезонное инвестирование происходит в интервале времени, когда фондовый рынок находится в тренде. Сезонность как явление характеризуется периодическими колебаниями, которые повторяются каждый сезон по предсказуемой схеме. Другими словами, инвестор выбирает компанию, которая в этот промежуток времени показывает лучшие результаты в связи со временем года. Как, например, туристические компании летом, а компании розничной торговли осенью.

Какой доход приносят сезонные инвестиции

Сезонные инвестиции традиционно являются краткосрочными (хотя некоторые из них можно оставить в инвестиционном портфеле дольше) и довольно рисковыми, но в то же время приносят высокий доход. На примере кукурузы эксперт объясняет, как можно было получить 20% прибыли за 3 месяца.

За май-июнь этого года стоимость кукурузы выросла почти на 10% до около 350 долларов. В июле цена начала снижаться. Если инвесторы продали ее, то получили 100 долларов. Снова купив кукурузы на 1000 долларов, можно заработать еще 100 долларов до сентября.

При правильном инвестировании инвестор может заработать около 20% за три летних месяца, сделав всего 2 сделки,

– резюмирует Александр Собко.

Какие компании выбрать осенью

Традиционно осень – начало делового сезона, рассказывает эксперт. Это время, когда оживает потребительский спрос, начинают происходить большие покупки, растет использование топлива и тому подобное.

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Компании, в которые стоит инвестировать:

Компании по производству и продаже товаров потребительского спроса (например, Amazon или eBay);

Компании по производству и реализации бытовой техники;

Крупные промышленные компании (General Electric, Siemens);

Компании топливно-энергетического сектора (Enel, Total).